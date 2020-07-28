Происшествия
КоммерсантъВ Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
Во вторник, 28 июля, на Малой Балканской улице во Фрунзенском районе Петербурга произошло столкновение двух товарных поездов. В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
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В МЧС сообщили о пострадавших при сходе локомотивов на станции «Купчинская»
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