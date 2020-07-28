Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи. Ранее была информация, что получил травмы лишь машинист поезда.
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