На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи. Ранее была информация, что получил травмы лишь машинист поезда.

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

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