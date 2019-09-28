Происшествия
Телеканал 360°Двое пьяных дебоширов задержали вылет самолета в Домодедово
Самолет, который готовился вылететь в Минеральные воды из аэропорта Домодедово был вынужден вернуться на стоянку. На борту устроили дебош два пьяных пассажира, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
ТВ Центр вчера в 10:31
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Происшествия
Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО
Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.
Ведомости вчера в 15:22
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Культура
Названа причина смерти 85-летнего Марка Захарова
О смерти Марка Захарова стало известно буквально несколько часов назад.
Радио Комсомольская правда 06:28
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов» в матче РПЛ
Газета.Ru 08:54
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Шоу-бизнес
Экс-сотрудница клиники продает СМИ фото Анастасии Заворотнюк
Недавно в СМИ поступило предложение от бывшей сотрудницы клиники. На днях она уволилась, поэтому решила подзаработать на трагедии.
Lisa.ru вчера в 13:45
Экономика
На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей
В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».
Ведомости 26 сентября в 06:32
Политика
WP: доступ к расшифровке разговора Трампа и Лаврова ограничили
Отмечается, что разговор между Трампом, Лавровым и бывшим послом России в США Сергеем Кисляком прошёл в 2017 году в Овальном кабинете Белого дома.
RT на русском 06:27
Здоровье
НТВ: Уникальный онкоцентр открылся в Ульяновской области
В Димитровграде заработал Центр медицинской радиологии. Его учредители уверяют, что аналогов в мире нет.
Ulpressa 04:12
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российская газета 07:55
Происшествия
Режиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи.
Известия 06:58
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер принял решение об отставке на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Forbes 02:45
Киберспорт
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Virtus.pro назвала состав по Dota 2, который сыграет на квалификации MDL Chengdu Major.
CyberSport.ru 09:00
Политика
В Сети появились свидетельские показания Шокина против Байдена
В Сети опубликовали показания бывшего Генерального прокурора Украины Виктора Шокина на экс-вице-президента США Байдена.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru вчера в 11:47
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Поклонники спайдермена могут спать спокойно. В Сети даже появилась информация о третьей картине с Томом Холландом.
OvideO.ru 00:15
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Экономика
Возросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В 218 случаях операторы заблокировали номер, в 59 — ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 — выявили подмену номера банка, сообщает ЦБ.
Коммерсантъ вчера в 04:15
Футбол
Павел Мамаев может перейти в футбольный клуб «Ростов»
Как сообщает "Спорт-экспресс", полузащитник Павел Мамаев может войти в состав футбольного клуба "Ростов", соответствующие переговоры состоятся уже в ближайшее время.
Московский Комсомолец 26 сентября в 20:25
Армия и оружие
Самолет ВКС РФ пролетел над пусковыми установками ядерных сил США
Московский Комсомолец 04:32
Общество
Медведев поручил подготовить переход на новую потребительскую корзину
Премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился проработать постепенный переход на новую потребительскую корзину.
РИА Новости вчера в 02:18
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Игры
Охота за украденными реликвиями в релизном трейлере Code Vein
В честь релиза вампирского экшена Code Vein студия Bandai Namco выпустила новый трейлер игры.
Игромания.ру 06:49
Экономика
«Фридом финанс» может купить еще одного брокера
Инвестиционная компания «Фридом финанс» подала в ФАС ходатайство на покупку 100% акций брокера «Церих» 20 сентября, сообщается на сайте службы.
Ведомости вчера в 13:05