Происшествия
Мойка78Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге
Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли. Как сообщает «Интерфакс», тело второго рабочего из-под завала извлекли ночью.
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Тело второго рабочего подняли на поверхность: подробности трагедии в Академическом
Екатеринбург Онлайнвчера в 21:30
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Общество
Финская журналистка поделилась впечатлениями от российского плацкарта
Корреспондент издания "Хельсингин Саномат" в Санкт-Петербурге Йенни Йесканен рассказала о своих впечатлениях от суточной поездки на поезде из северной столицы России в Мурманск.
Вести.Ru вчера в 08:42
Происшествия
Семеро пропавших без вести при прорыве дамбы найдены живыми
Семь человек, считавшихся пропавшими без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае, найдены живыми.
РЕН ТВ вчера в 08:31
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 17 октября в 06:01
Происшествия
В Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с микроавтобусом
Один человек погиб и шестеро пострадали в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму, сообщает МВД по Крыму.
РИА Новости 03:21
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
РИА Новости 01:43
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Происшествия
В Красноярском крае прорвало две дамбы
Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две технологические дамбы, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по региону Ольга Шаманская.
Lenta.ru 05:14
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией.
ФАН 03:05
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Дочь актрисы Ольги Спиркиной экстренно госпитализировали в Турции
StarHit.ru вчера в 08:00
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Комсомольская правда 03:11
Здоровье
Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов
Врач Григорий Конев призвал россиян отказаться от покупки и употребления привозных бананов.
News.ru 18 октября в 19:44
Гаджеты
HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s
Компания HTC выпускает новый блокчейн-телефон Exodus 1s, работающий как аппаратный регистр.
Актуальные Новости 04:48
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России
Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera 17 октября в 15:10
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
3DNews вчера в 15:08
Футбол
Вратарь «Оренбурга» Климович вышел на игру с «Крыльями» в черном свитере и кепке в честь Яшина
Голкипер «Оренбурга» Андрей Климович вышел на матч 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:1, перерыв) в черном свитере и кепке в честь Льва Яшина.
Sports.ru 05:32
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Российский президент Владимир Путин и германский канцлер Ангела Меркель договорились по телефону о необходимости соблюдать минские соглашения на Украине, в том числе "формулу Штайнмайера".
Вести.Ru вчера в 12:40
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Коммерсантъ 02:38
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Резерв позволит "выполнять свои обязательства в течение трех лет без шоков и проблем для бюджета" даже в случае значительного падения стоимости нефти, к примеру, до $30 или $20 за баррель, заверил первый вице-премьер.
Газета.Ru 03:28
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
В Орле в больницу доставили сильно истощенную девочку
«Следственными органами проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития», — говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 18 октября в 23:37