Двое рабочих, оказавшихся под грунтом при проведения земляных работ в субботу вечером в Екатеринбурге, погибли. Как сообщает «Интерфакс», тело второго рабочего из-под завала извлекли ночью.

Двое рабочих погибли под завалами грунта в Екатеринбурге

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