Московские новостиДва человека числятся пропавшими после опрокидывания судна в Ленинградской областиРыболовецкий траулер опрокинулся у пирса на судостроительном заводе во время проведения ремонтных работ.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоПятый каналГородовойPiter.tvНевские НовостиИзвестияКП - Санкт-ПетербургРЕН ТВМИР 24РидусЛенТВ24РИА НовостиНТВ78.ruТК ЗвездаРадио МаякТелеканал 360°Вести.RuИзвестияТВ ЦентрРЕН ТВLife.ruТелеканал Санкт-ПетербургЦентральная Служба НовостейДума ТВВести.RuПятый каналМой БрянскМой БрянскРЕН ТВПодробнее о событииНа месте накренившегося судна на заводе в Ленобласти привлекли к работам водолазовТАСС13:17В трюме накренившегося под Петербургом траулера ищут женщину и мужчинуФонтанка.Ру12:57«Из трюма звуков нет». Как опрокинулся «Скорпион», спущенный на воду Патрушевым47 новостей12:42На заводе под Петербургом строящееся судно опрокинулось набокРИА Новости10:02Строящийся траулер опрокинулся на судоремонтном заводе под ПетербургомИнтерфакс09:47На перевернувшемся корабле на заводе «Пелла» в Ленобласти находились 80 человек – видео78.ru09:59Строящийся траулер перевернулся на заводе в ЛенобластиРБК10:15Показать ещёОценить74КомментироватьПоделиться