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Московские новости

Два человека числятся пропавшими после опрокидывания судна в Ленинградской области

Рыболовецкий траулер опрокинулся у пирса на судостроительном заводе во время проведения ремонтных работ.В источнике

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