Происшествия
ТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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с чего всё началось
Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика.Фонтанка.Ру02:21
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Политика
Медведев рассказал о ключевых проблемах российского здравоохранения
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе интервью сотрудникам российских телеканалов по итогам уходящего года акцентировал внимание на проблемах в сфере здравоохранения.
Политика
Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно делать все, чтобы российские ученые не уезжали из страны.
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Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Культура
Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо
Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Происшествия
В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Политика
В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»
В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Футбол
УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Происшествия
При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек
Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа.
Политика
Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
Культура
Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру
Происшествия
Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Гаджеты
В системе Android появилась экономящая время функция Google Focus
Компания Google добавила в мобильные операционные системы Android 9 и Android 10 новую функцию Focus, позволяющую сэкономить время.
Авто
Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января
Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Спорт
Россиянки обыграли Японию на ЧМ по гандболу
Россиянки уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, но остается ещё сыграть игру со шведками.