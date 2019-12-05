Происшествия

ТАССТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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с чего всё началось
Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now
 со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика.
Фонтанка.Ру02:21

Подробнее о событии

База США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Газета.Ru01:44

Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор

РБК01:42

Стрелок убил двух человек в Перл-Харбор

РИА Новости00:59

Трамп проинформирован о стрельбе в Пёрл-Харбор

RT на русском00:50

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть погибшие

Коммерсантъвчера в 21:13

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАССвчера в 23:27
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Происшествия

В Екатеринбурге пропавшего 11-летнего Мишу нашли в квартире его друга

JustMedia 05:12
Политика

Медведев рассказал о ключевых проблемах российского здравоохранения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе интервью сотрудникам российских телеканалов по итогам уходящего года акцентировал внимание на проблемах в сфере здравоохранения.
iReactor 04:58
Политика

Медведев призвал делать все, чтобы ученые оставались в России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что нужно делать все, чтобы российские ученые не уезжали из страны.
РИА Новости 06:34
Политика

Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Российская газета 03:37
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Музей Пушкина приглашает на выставку Томаса Гейнсборо

Портреты и пейзажи прекарасно гармонируют друг с другом на картинах Томаса Гейнсборо, который в творчестве обращался и к старым мастерам, и не забывал об экспериментах.
Ревизор.ру 02 декабря в 10:43
Происшествия

В Калуге в ДТП с маршруткой пострадали 26 человек

REGNUM 06:20
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Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат

Россия – Культура 03:21
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Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Происшествия

В Перми почтили память жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтили память жертв пожара в клубе "Хромая лошадь", который произошел 10 лет назад.
Вести.Ru 05:28
Политика

В Верховной раде подрались депутаты президентской партии «Слуга народа»

В четверг, 5 декабря, в сессионном зале Верховной рады Украины произошла драка между народными депутатами от "Слуги народа" Бужанским и Леросом.
ИА Новороссия 05:41
Политика

Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ

Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 05:25
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru 04:48
Футбол

УЕФА назвал состав корзин для жеребьевки Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил состав корзин для жеребьевки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Уралинформбюро вчера в 23:53
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Общество

Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
РБК 03:40
Происшествия

При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек

Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа.
REGNUM 03:12
Политика

Госдеп дал разрешение на перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию, сообщили РИА Новости в пресс-службе S7.
РИА Новости 05:47
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 вчера в 10:41
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Политика

Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.
РБК 05:17
Культура

Ургант высмеял претензии Певцова к Познеру

Газета.Ru 02:42
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам.
Lenta.ru 06:08
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В системе Android появилась экономящая время функция Google Focus

Компания Google добавила в мобильные операционные системы Android 9 и Android 10 новую функцию Focus, позволяющую сэкономить время.
Дни24 06:10
Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com 03 декабря в 03:24
Спорт

Россиянки обыграли Японию на ЧМ по гандболу

Россиянки уже обеспечили себе выход в следующую стадию турнира, но остается ещё сыграть игру со шведками.
ГЛАС.RU 05:32
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