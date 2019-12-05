с чего всё началось

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

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Авто Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.