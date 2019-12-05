Происшествия
ТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Гаджеты
Huawei полностью заменила американские компоненты в смартфонах
До введения американских санкций компания использовала компоненты Qorvo, Skywork и Broadcom, теперь же их заменили на китайские Hisense и японские Murata.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин напугал поклонников лицом после пластической операции
Кстати, фото певца после операции было опубликовано в сети.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Наука
Редактирование генов китайских близнецов могло создать новые мутации
Американский ученый считает, что китайские близнецы, чьи гены были отредактированы, могли получить новые мутации.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
В Петербурге сожгли 4,5 тонны незаконно добытой красной икры
Политика
Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить
В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Происшествия
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме
Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
Общество
Россиянам разрешили посещать бассейн без справок
Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
Космос
NASA показало скафандры для полета на Марс
Космос
«Хаббл» сфотографировал космический танец двух галактик
Визуальные изменения, называемые «танцем» происходят из-за того, что обе галактики влияют друг на друга, теряя газ и пыль.
Политика
Президент РФ подписал закон о предустановке российского ПО на гаджеты
«Совершенно секретно»: Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Общество
В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
Фигурное катание
Медведеву осудили за непристойное фото в соцсетях
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них
Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
Транспорт
ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
Авто
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства
Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Общество
Общенациональная забастовка парализовала Париж
Общенациональная забастовка транспортников во Франции назначена на сегодня, но железнодорожники стартовали раньше, отмечает "ТВ Центр".