Происшествия

ТАССТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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База США в Перл-Харборе закрыта после сообщения о стрельбе

Газета.Ru01:44

Трампу доложили о стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор

РБК01:42

В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть погибшие

Коммерсантъвчера в 21:13

Трамп проинформирован о стрельбе в Пёрл-Харбор

RT на русском00:50

Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАССвчера в 23:27

Стрелок убил двух человек в Перл-Харбор

РИА Новости00:59
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Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

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Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

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Происшествия

В Москве арестовали девятерых подозреваемых в терроризме

Мещанский суд Москвы арестовал девять подозреваемых в причастности к террористической деятельности, передает «РИА Новости».
РБК 01:19
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Посещать спортивные бассейны без медицински справок смогут все делающие в возрасте старше 12 лет.
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РБК вчера в 12:57
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РИА Новости вчера в 15:33
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
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Discover24 вчера в 04:05
Космос

«Хаббл» сфотографировал космический танец двух галактик

Визуальные изменения, называемые «танцем» происходят из-за того, что обе галактики влияют друг на друга, теряя газ и пыль.
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«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в 2019 году

Газета.Ru 01:44
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Судьи предложили наказывать СМИ за давление на них

Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в СМИ, следует из проекта концепции информационной политики судебной системы на 2020–2030 годы.
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ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
РИА Новости 01:57
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Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства

Россияне все чаще покупают подержанные машины на заемные средства Сумма привлекаемых в России автокредитов растет быстрее, чем стоимость автомобилей.
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ТАСС вчера в 16:27
Общество

Общенациональная забастовка парализовала Париж

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