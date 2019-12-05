с чего всё началось

Стрелок на военно-морской верфи в Перл-Харбор убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.

Стрелок убил двух человек в Перл-Харбор

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Происшествия Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Здоровье Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.

Политика Медведев назвал политику Европы в отношении России близорукой Политика европейских стран в отношении России близорукая, но рано или поздно будет общее примирение, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.

Политика Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа» Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.

Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

Единоборства Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.

Происшествия Суд оправдал Дмитрия Елизарова по всем статьям Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор по делу начальника УЭБ и ПК областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Общество В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.