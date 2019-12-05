Происшествия
РИА НовостиСтрелок убил двух человек в Перл-Харбор
Стрелок на военно-морской верфи в Перл-Харбор убил двоих человек и покончил с собой, сообщает телеканал Hawaii News Now.
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с чего всё началось
Данные о том, что двое пострадавших скончались, приводит издание Hawaii News Now со ссылкой заявление командующего Военно-морским флотом США на Гавайях Роберта Чадвика.Фонтанка.Ру02:21
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Политика
СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом, причины и лечение диабета на коже
Врачи назвали необычные симптомы, причины и лечение диабета на коже.
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Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Политика
Премьер Болгарии оправдал задержки с «Турецким потоком» процедурами ЕС
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов попытался оправдаться за задержку в строительстве той части газопровода "Турецкий поток", которая проходит по территории его страны.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Авто
Обновленный Hyundai Solaris появится в РФ
Hyundai Solaris 2020 модельного года в скором времени появится у российских дилеров.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Авто
Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Польше погибли шесть человек
Ранее сообщалось, что на юге Польши из-за взрыва газа обрушился трёхэтажный жилой дом, в котором могли находиться восемь человек.
Политика
Лукашенко рассказал об антибелорусском давлении на Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Гаджеты
Realme представила в России свой первый флагманский смартфон X2 Pro
Политика
Медведев назвал политику Европы в отношении России близорукой
Политика европейских стран в отношении России близорукая, но рано или поздно будет общее примирение, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев в ходе общения с тележурналистами в прямом эфире.
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское
Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло уже около года принимает гормоны, готовясь к операции по смене пола.
Шоу-бизнес
Ургант посоветовал Певцову назвать Познера «врагом народа»
Ранее актер Дмитрий Певцов опубликовал видео в своем аккаунте в Инстаграм, где предстал перед публикой в образе бывшего советского лидера Иосифа Сталина и назвал журналиста Владимира Познера «врагом России», который хочет, чтобы страна вымерла.
Происшествия
Смертин скрылся с места ДТП и может быть арестован на 15 суток
Помимо лишения водительских прав на полтора года, Смертину грозит арест на пятнадцать суток за оставление места происшествия.
Общество
Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах
По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Медведев назвал реальной угрозу отключения РФ от глобального Интернета
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что угроза отключения страны от глобального Интернета реальна.
Единоборства
Джошуа заговорил о третьем поединке с Руисом
В июне 2019 года Руис сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
Политика
Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Болгарии в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на болгарское радио.
Кино
Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
Телеканал The CW, подаривший поклонникам крайне вместительную россыпь супергеройских сериалов, представил полноценный трейлер "Кризиса на Бесконечных Землях" (Crisis on Infinite Earths).
Происшествия
Суд оправдал Дмитрия Елизарова по всем статьям
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова вынесен приговор по делу начальника УЭБ и ПК областного ГУ МВД Дмитрия Елизарова, обвиняемого в коррупционных преступлениях.
Общество
В России предложили отменить запрет на торговлю сигаретами у школ
Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Японский автопроизводитель Mitsubishi последует примеру азиатских коллег и в 2020 году тоже привезет в Россию сразу несколько новинок.
Армия и оружие
Пентагон опроверг план отправки 14 тыс. военных на Ближний Восток
Политика
Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО
Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.