Происшествия
ТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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Политика
Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии
Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.
Шоу-бизнес
Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Происшествия
Капитан «Амура» попал в больницу после нападения
Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу
Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Авто
Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля
Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Общество
Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС
Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО
Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Политика
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан
Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Общество
В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ
Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
Транспорт
Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение
В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Происшествия
Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов
Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Экономика
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года
Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
Общество
Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки
Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Транспорт
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники
На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
Политика
Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО
Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Происшествия
Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание
Транспорт
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Происшествия
В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека
Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Общество