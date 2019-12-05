Происшествия

ТАССТАССДвое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

Два человека, которые получили ранения в среду при стрельбе на верфи на территории базы ВМС США Перл-Харбор, погибли. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель данного военного объекта Роберт Чадвик, трансляцию вели местные телеканалы.
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Что случилось этой ночью: четверг, 5 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАССвчера в 23:27

Стала известна личность стрелка на военно-морской верфи в Перл-Харбор

Известия00:02

В результате стрельбы на базе Пёрл-Харбор погибли два человека

RT на русскомвчера в 23:47

Двое пострадавших при стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор погибли

РБК00:18

В результате стрельбы на базе в Перл-Харборе есть погибшие

Коммерсантъвчера в 21:13

Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор

РИА Новости00:12
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Политика

Нового ключевого противника НАТО назвали в Германии

Основной противник НАТО в настоящий момент старается «купить» политическое влияние в Европе путём инвестиций в её экономику.
News.ru вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
Lenta.ru 00:36
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Происшествия

Капитан «Амура» попал в больницу после нападения

Газета.Ru 02 декабря в 07:45
Политика

Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM вчера в 14:47
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Происшествия

Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

«Нафтогаз» объяснил появление отвергнутых Москвой цен на транзит газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко объяснил ценообразование тарифов на транзит газа, которые ранее были предложены «Газпрому» украинской стороной.
РБК вчера в 15:17
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня 03 декабря в 01:10
Общество

Производители стиральных порошков отвергли обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Общество

Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Тарифный коридор ОСАГО могут расширить на 30 процентов, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
РИА Новости вчера в 20:15
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Сразу три лидера украинских партий Юлия Тимошенко ("Батькивщина"), Петр Порошенко ("Европейская солидарность") и Святослав Вакарчук ("Голос") призвали украинцев выйти на Майдан и показать единство.
Газета.Ru вчера в 19:35
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус 03 декабря в 13:11
Общество

В список людей года от Bloomberg вошел экс-глава НТВ

Агентство Bloomberg опубликовало новую версию списка самых значимых людей последнего года — тех, кто, по мнению составителей, «менял правила игры» в различных сферах жизни — финансах, моде, биотехнологиях, благотворительности и так далее.
РБК вчера в 12:15
Транспорт

Для получения прав водителям-иностранцам придется пройти переобучение

В ГИБДД хотят вернуться к схеме, которая действовала до 2014 года, когда владельцы иностранных прав могли управлять транспортом на территории России только в течение полугода.
Вести.Ru вчера в 22:51
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК вчера в 05:31
Происшествия

В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме

Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Вести.Ru 00:33
Наука

Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике

Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
ФедералПресс вчера в 02:24
Экономика

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года

Владимир Путин подписал закон о бюджете до 2022 года, сообщает РБК.
BFM.ru 03 декабря в 14:29
Общество

Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки

Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
Известия вчера в 04:25
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия вчера в 09:47
Транспорт

В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники

На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
РБК вчера в 23:34
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru вчера в 09:37
Происшествия

Мальчик, впавший в кому в аквапарке в Благовещенске, пришел в сознание

РИА Новости вчера в 21:25
Транспорт

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В результате пожара на нефтестанции в Татарстане погибли 2 человека

Как сообщил представитель главного управления МЧС России по республике Татарстан, на текущий момент известно о двух погибших в результате пожара на нефтеперекачивающей станции "Калейкино" АО "Транснефть-Прикамье".
Московский Комсомолец вчера в 15:30
Общество

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

REGNUM вчера в 18:53
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