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Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

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