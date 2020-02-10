Происшествия
ТАССДвое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.
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В результате аварии 21 российский турист был направлен в медучреждение. Большая часть из них выписана. К сожалению, одна из больниц Пхукета подтвердила гибель двух детей.
— Ирина Воробьева, российская журналисткаРадио Комсомольская правда 03:43
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