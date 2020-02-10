Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

За развитием событий следят представители посольства РФ, предварительное расследование проводит полиция Таиланда. В результате столкновения скоростных катеров в море у острова Пхукет погибли двое детей из России. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин РИА "Новостям".
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Ирина Воробьева
В результате аварии 21 российский турист был направлен в медучреждение. Большая часть из них выписана. К сожалению, одна из больниц Пхукета подтвердила гибель двух детей.
— Ирина Воробьева, российская журналисткаРадио Комсомольская правда 03:43

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