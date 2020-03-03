У двоих россиян, находящихся в ОАЭ, подтвердился коронавирус.

У двоих россиян в ОАЭ подтвердился коронавирус

Интернет Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.

Экономика ФРС США снизила ставку из-за коронавируса Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.

Армия и оружие Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Футбол Сочи — Арсенал (Тула) 1:2 В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.

Здоровье Российские больницы подготовились к распространению коронавируса В российских регионах начали закупать противочумные комплекты, прививки, маски и мыло для борьбы с новым коронавирусом.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».

Общество В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.

Общество Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.

Общество Банки заблокировали счета семей Навального и Жданова Российские банки заблокировали счета членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора фонда Ивана Жданова.

Авто Мэрия Красноярска обновляет автопарк Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.

Экономика Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).