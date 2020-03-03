Коронавирус
Время ПрессУ двоих россиян в ОАЭ подтвердился коронавирус
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Стали известны имена членов российской команды велогонщиков, заразившихся коронавирусом
Чемпионатвчера в 16:17
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Комментарии
Интернет
Бывший хакер крупнейшей группировки разоблачил WhatsApp
В мессенджере WhatsApp содержится огромное количество данных о каждом из пользователей и эту информацию передают спецслужбам.
Футбол
Сборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА
Сборная России по футболу сыграет с командами Сербии, Турции и Венгрии в группе 3 дивизиона В Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.
Авто
Начаты продажи кроссовера Kia Seltos в России
Российские дилеры KIA начали продажи нового компактного кроссовера KIA Seltos.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Армия и оружие
Минобороны обвинило Турцию в невыполнении обязательств по Сирии
Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
В матче 20-го тура российской премьер-лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом» нападающий сочинцев Александр Кокорин отметился забитым голом.
Происшествия
В Иркутске произошло массовое отравление готовой продукцией из «Слаты»
Сегодня утром, 4 марта, в Иркутске в инфекционную больницу экстренно госпитализировали десять человек с диагнозом пищевой токсикоинфекции.
Здоровье
Российские больницы подготовились к распространению коронавируса
В российских регионах начали закупать противочумные комплекты, прививки, маски и мыло для борьбы с новым коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Общество
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Италия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Общество
В Японии из-за коронавируса массово скупают туалетную бумагу
В свою очередь, представители бумажной промышленности успокоили японцев и пообещали, что поставки туалетной бумаги будут налажены, так как заводы-изготовители находятся в Японии, а не в Китае, как заявлялось.
Политика
В США подводят итоги первичных выборов
США подводят итоги "супервторника".
Общество
Правительство ограничило вывоз из России медицинских масок
Правительство на фоне распространения коронавируса ограничило со 2 марта до 1 июня 2020 года вывоз из России некоторых видов медицинских изделий и оборудования.
Музыка
Киркоров оценил выбор Little Big для участия в «Евровидении»
Происшествия
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Пятнадцатилетний подросток из Ульяновска ударил кухонным ножом в живот учительницу математики прямо перед уроком.
Гаджеты
Стали известны основные характеристики видеокарт 6000-й серии от AMD
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Общество
Банки заблокировали счета семей Навального и Жданова
Российские банки заблокировали счета членов семей основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и директора фонда Ивана Жданова.
Политика
Зеленский предложил нового кандидата в премьер-министры Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил новую кандидатуру премьер-министра Украины, вице-премьера Дениса Шмыгаля, сообщает "Страна.ua".
Здоровье
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса
В Украине подтверждён первый случай коронавируса.
Космос
Момент взрыва черной дыры в созвездии Голубя попал на видео
На публикуемом NASA снимке зафиксирован рентгеновский всплеск из черной дыры. Этот момент также попал на видео.
Авто
Мэрия Красноярска обновляет автопарк
Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.
Футбол
Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от «Челси»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Англии против лондонского "Челси".
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин раскритиковал поправку к Конституции, в которой русский язык назван «языком государствообразующего народа, входящего в союз равноправных народов».
Общество
Коронавирус подтвержден у двух россиян в ОАЭ
Уточняется, что россияне контактировали с двумя участниками велогонки Тур ОАЭ-2020 из Италии, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Политика
Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания не отравили
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, попавший 2 марта в больницу, не был отравлен.