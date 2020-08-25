ФСБ узнала о планах 11-летних изгоев взорвать московскую школу

В Москве сотрудники ФСБ узнали о планах двух 11-летних учащихся-изгоев купить взрывчатку и взорвать школу, чтобы отомстить одноклассникам за обиды.