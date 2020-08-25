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Двое российских военных получили контузии при обстреле патруля в Сирии

Двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии при обстреле патруля в Сирии. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл 25 августа.В источнике
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РИА Новости

Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе

РИА Новости06:12
Известия

Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе

Известия05:56
Lenta.ru

Россия сообщила о пострадавших после атаки на конвой в Сирии

Lenta.ru06:07
Свободная Пресса

Двое российских военных ранены в Сирии

Свободная Пресса06:48
РБК

Двое российских военных пострадали при обстреле в Сирии

РБК05:45
ТАСС

Российские военные попали под обстрел при патрулировании в Сирии

ТАСС05:54
Газета.Ru

Турецкие военные дали ответный удар после обстрела российского бронетранспортера в Идлибе

Газета.Ru07:04

Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам

Из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили более 377 млн руб.
Счетная палата выявила нарушения с выплатой пенсий россиянам
Газета.Ru02:51
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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