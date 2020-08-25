Двое российских военных получили контузии при обстреле патруля в Сирии
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Двое российских военнослужащих получили лёгкие контузии при обстреле патруля в Сирии. Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, инцидент произошёл 25 августа.В источнике
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