Происшествия
RT на русскомДвое российских военных получили ранения в Таджикистане
Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
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В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.РИА Новости10:52
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