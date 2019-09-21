В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.

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Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

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