Происшествия

RT на русскомRT на русскомДвое российских военных получили ранения в Таджикистане

Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
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с чего всё началось

В Таджикистане двое российских военных получили ранения

В Таджикистане двое российских военнослужащих получили ранения в результате нападения на них психически больного мужчины. Об этом сообщили РИА Новости в МВД страны.
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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским

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В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
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Возвращение донбасских предприятий под контроль Киева является условием снятия блокады с этого региона.
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