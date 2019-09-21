Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое российских военных ранены в Таджикистане

В Таджикистане на двоих российских военных напал психически больной мужчина и нанес им несколько ножевых ранений. Произошло это вне части, когда они отправились в город по личным делам. В настоящее время жизни военнослужащих ничего не угрожает, они доставлены в больницу.
Читать в источнике
Комментировать190
с чего всё началось

В Таджикистане двое российских военных получили ранения

"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.
РИА Новости10:52

Подробнее о событии

Посольство в Таджикистане следит за ситуацией с российскими военными

RT на русском12:20

В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

РИА Новости12:41

Стали известны подробности нападения на российских военных в Таджикистане

Lenta.ru12:21

В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

Известия12:54

Дипломаты РФ в Таджикистане следят за судьбой двух раненых солдат

РЕН ТВ12:16

В Таджикистане мужчина с ножом ранил двоих российских военнослужащих

РБК11:04

Источник: раненые в Таджикистане российские контрактники госпитализированы в Душанбе

ТАСС12:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 16:50, Вашингтон
Происшествия

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

РИА Новости 14:23
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Футбол

«Манчестер Сити» забил восемь безответных мячей «Уотфорду» в АПЛ

"Манчестер Сити" стал первой командой в истории английской премьер-лиги, сумевшей забить пять мячей за 18 минут.
РИА Новости 12:16
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсий российских звезд

РЕН ТВ 15:54
Культура

В шоу «Голос. 60+» наставники завершили набор в свои команды

Телепрограмма 05:19
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Украинская делегация отказалась от участия в следующей сессии ПАСЕ, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
Газета.Ru 07:22
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Вести.Ru 16:15
Политика

Лукашенко согласился на упрощенный визовый режим с ЕС

Консультации Белоруссии и ЕС об упрощенном оформлении въездных документов ведутся с 2014 года.
Утро.ru вчера в 05:38
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

ТАСС 13:00
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

В Крыму горел мужской Косьмо-Дамиановский монастырь

Пожарные потушили возгорание в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре под Алуштой. Об этом сообщает Главное управление МЧС в Крыму.
Российская газета 14:49
Здоровье

Кровь американки стала синей из-за зубного обезболивающего

25-летняя американка приняла лекарство от зубной боли, после чего ее кровь стала темно-синего цвета.
Волгоградская правда 19 сентября в 22:16
Происшествия

При землетрясении в Албании ранены более 40 человек

В результате землетрясения в Албании ранены более 40 человек, порядка десяти зданий разрушены в столице Тиране.
BFM.ru 14:01
Общество

Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 14:27
Авто

Daimler прекратил разработку бензиновых двигателей

Вечерний курьер 01:28
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Кино

Появились первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 06:03
Футбол

Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 15:05
Футбол

«Монако» с Головиным в составе сыграл вничью с «Реймсом»

«Реймс» дома сыграл вничью с «Монако» (0:0) в матче 6-го тура чемпионата Франции.
Спорт-Экспресс 15:50
Происшествия

В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ

Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
Киберспорт

Обладательницу рекорда по количеству наигранных часов в Dota 2 забанили до 2038 года

На следующий день форумы и сабреддит Dota 2 наполнились жалобами игроков, которых забанили до 2038 года.
CyberSport.ru 15:58
Происшествия

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости 08:06
Армия и оружие

Командование «ООС» озвучило потери ВСУ в Донбассе

15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.
ИА Новороссия вчера в 14:24
Наука

Водопроводная вода может быть причиной развития рака

Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru 00:56
Армия и оружие

В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное