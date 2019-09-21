Происшествия
Газета.RuДвое российских военных ранены в Таджикистане
В Таджикистане на двоих российских военных напал психически больной мужчина и нанес им несколько ножевых ранений. Произошло это вне части, когда они отправились в город по личным делам. В настоящее время жизни военнослужащих ничего не угрожает, они доставлены в больницу.
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с чего всё началось
"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.РИА Новости10:52
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