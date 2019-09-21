"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар — административном центре Хатлонской области, находясь вне части — в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", — рассказал собеседник агентства.

с чего всё началось

В Таджикистане на двоих российских военных напал психически больной мужчина и нанес им несколько ножевых ранений. Произошло это вне части, когда они отправились в город по личным делам. В настоящее время жизни военнослужащих ничего не угрожает, они доставлены в больницу.

Музыка Резник назвал Пугачеву «площадной певицей» Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.

Политика Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политика Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отбывает наказание в условиях хуже, чем у террористов.

Кино Шварценеггер обратился к Сталлоне с ножом На видео Шварценеггер показал нож, который для него подписал Сталлоне.

Политика МИД Украины заявил о деградации антироссийских санкций Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что ранее введенные западные санкции против России становятся все менее эффективными.

Происшествия Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир "Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Политика Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.

Здоровье Лечение лептоспироза зависит от длительности и тяжести симптомов Приблизительно у 90% пострадавших присутствуют легкие гриппоподобные симптомы, такие как лихорадка, мышечная боль и головная боль.

Армия и оружие Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.

Общество Ирина Шейк блистала на показе Versace Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.

Общество Астрономическая осень придет в столицу 23 сентября Астрономическая осень в Москве придет 23 сентября. Об этом заявили в Московском планетарии.

Армия и оружие Российский эксперт призвал перенести боевые действия на территорию Украины Ранее Пристайко заявил, что Киев не намерен предоставлять амнистию участникам войны в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, а также не намерен принимать во внимание условия Республик в вопросе проведения выборов в ДНР и ЛНР.

Происшествия В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.

Здоровье В Ростовской области растёт число заболевших лихорадкой Западного Нила В Ростовской области выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора 20 сентября.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с Зеленским Американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео про скандал из-за разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Футбол РФС не разрешил Кокорину участвовать в чемпионате России Комитет РФС по статусу игроков отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество сока Врачи рассказали, что здоровый человек может выпивать около 200–300 мл сока каждый день без вреда для здоровья.

Гаджеты Хакер рассказал о взломе компьютера с помощью usb-зарядки Чарльз Хендерсон, руководящий X-Force Red в IBM Security, рассказывает о том, что сравнительно новый способ взлома с помощью модифицированного провода не рассчитан для массовых атак, но обходится очень дёшево и практически безотказен.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Политика Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.