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Lenta.ruДвое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице. Об этом его друзья написали в сообществе «Сводка 24» во «ВКонтакте». По словам друзей, драка произошла в ночь на 15 сентября.
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с чего всё началось
Двое красноярцев проломили череп своему знакомому, который умер в больнице от тяжелых травм. Эту историю рассказали друзья погибшего в инстаграме «Сводка 24». Сообщается, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов были в клубе вместе с убитым Дмитрием Сисигиным.Московский Комсомолец01:23
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