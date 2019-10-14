Происшествия

Lenta.ruLenta.ruДвое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице. Об этом его друзья написали в сообществе «Сводка 24» во «ВКонтакте». По словам друзей, драка произошла в ночь на 15 сентября.
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с чего всё началось

Сын адвоката с другом до смерти избили знакомого и сняли на видео: красноярцы готовят протест

Двое красноярцев проломили череп своему знакомому, который умер в больнице от тяжелых травм. Эту историю рассказали друзья погибшего в инстаграме «Сводка 24». Сообщается, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов были в клубе вместе с убитым Дмитрием Сисигиным.
Московский Комсомолец01:23

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Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

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Следователи решают вопрос о задержании причастных к гибели красноярца «мажоров»

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Двое красноярцев до смерти избили мужчину и выложили видео в сеть

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Сын адвоката забил до смерти знакомого и снял видео на месте преступления

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Следственный комитет: двое красноярцев, подозреваемых в убийстве, находятся на свободе

ТВК03:04

Красноярцы требуют отдать под суд сына судьи

Городские новости. Красноярск00:09
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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В России отключили аналоговое телевещание

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с американским коллегой генералом Марком Милли вопросы, которые «представляют взаимный интерес», заявили в российском Минобороны.
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«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
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