Двое красноярцев проломили череп своему знакомому, который умер в больнице от тяжелых травм. Эту историю рассказали друзья погибшего в инстаграме «Сводка 24». Сообщается, что Сергей Шмелев и Андрей Шилов были в клубе вместе с убитым Дмитрием Сисигиным.

с чего всё началось

В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице. Об этом его друзья написали в сообществе «Сводка 24» во «ВКонтакте». По словам друзей, драка произошла в ночь на 15 сентября.

Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе

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