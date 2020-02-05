Происшествия
Газета.RuДвое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
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Общество
«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
Футбол
Бенедикт Хеведес в эфире «Матч ТВ»: «В игре со „Спартаком“ будет много борьбы, все готовятся к битве»
Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес перед матчем второго тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» вспомнил о переходе в стан железнодорожников, а также прокомментировал трансферные слухи вокруг Антона и Алексея Миранчуков.
Армия и оружие
Сирийская армия окружает форпост террористов в Саракибе
Общество
Бывший вице-премьер Акимов стал главой «Почты России»
Совет директоров «Почты России» назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Хоккей
Ничушкин впервые в сезоне набрал три очка за матч
Валерий Ничушкин забил гол, отдал две результативные передачи и закончил победный со счетом 6:1 матч против «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности +4, - сообщает CBS Sports.
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Общество
Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Общество
«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты
Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Армия и оружие
Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Экономика
Минстрой готовит программу по развитию социальной аренды жилья
Минстрой начал работать над созданием программы развития социальной аренды жилья, заявил в среду замглавы Минстроя России Никита Стасишин на конференции газеты "Коммерсант".
Общество
Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России
Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Экономика
Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум
Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысила 3 тыс. рублей за бумагу, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Здоровье
Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
Общество
Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Политика
В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды
Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Экономика
Кудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
«На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин.