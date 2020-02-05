Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

На круизном судне, поставленном на якорь у берегов Японии после обнаружения у пассажиров коронавируса, находятся двое россиян, сообщили ТАСС в посольстве России в Токио.
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На круизном судне в Японии у 10 человек диагностировали коронавирус

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Пребывание пассажиров на японском лайнере во время карантина будет бесплатным

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Среди заразившихся коронавирусом на круизном судне есть граждане пяти стран

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На судне в Японии, где выявили коронавирус, находятся двое россиян

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Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии

РБКвчера в 21:48

В Японии круизное судно поместили в карантин из-за коронавируса у пассажира

News.ruвчера в 02:02
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Общество

«Победа» объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место

Как писали СМИ, ветерана сначала не пускали на посадку из-за перегруза в сто граммов, а затем — на заранее купленные места повышенной комфортности.
РИА Новости 02:23
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес перед матчем второго тура Кубка Париматч Премьер со «Спартаком» вспомнил о переходе в стан железнодорожников, а также прокомментировал трансферные слухи вокруг Антона и Алексея Миранчуков.
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Армия и оружие

Сирийская армия окружает форпост террористов в Саракибе

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Общество

Бывший вице-премьер Акимов стал главой «Почты России»

Совет директоров «Почты России» назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.
УтроNews вчера в 06:59
Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
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Ничушкин впервые в сезоне набрал три очка за матч

Валерий Ничушкин забил гол, отдал две результативные передачи и закончил победный со счетом 6:1 матч против «Баффало Сэйбрз» с показателем полезности +4, - сообщает CBS Sports.
ИноПроСпорт 02:16
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Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

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Общество

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Политика

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

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Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
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Общество

«Известия»: в РФ предложили ужесточить наказание за невыплату зарплаты

Члены правительственной комиссии по профилактике правонарушений предложили Следственному комитету и МВД рассмотреть возможность ужесточения уголовного наказания за невыплату зарплаты.
Газета.Ru 00:58
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
ToDay News Ufa 03 февраля в 19:42
Армия и оружие

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания

Испытания новейшего танка Т-90М «Прорыв» успешно завершены.
РБК вчера в 21:10
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru вчера в 00:22
Общество

Рогозин отказался пока раскрывать правду о «дырке» в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что время раскрыть причины появления «дырки» в пилотируемом корабле «Союз МС-09» еще не пришло.
Взгляд.ру 03:01
Общество

В Симферополе вводят график подачи воды

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
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Экономика

Минстрой готовит программу по развитию социальной аренды жилья

Минстрой начал работать над созданием программы развития социальной аренды жилья, заявил в среду замглавы Минстроя России Никита Стасишин на конференции газеты "Коммерсант".
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Спорт

Чемпион мира Шубенков вспомнил о желании уехать из России

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Происшествия

Напавшего на дом главы ЦИК Памфиловой отправили в психбольницу

Газета.Ru 01:18
Общество

Завод «Карат» пригрозил перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» (производитель плавленных сырков «Дружба» и «Янтарь») пригрозил перенести производство творожного сыра из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочной продукции.
Ведомости 02:05
Экономика

Стоимость акций «Яндекса» обновила исторический максимум

Стоимость акций "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже превысила 3 тыс. рублей за бумагу, обновив исторический максимум, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 02:37
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия 02 февраля в 15:36
Здоровье

Доктор Мясников назвал людей, которые могут умереть от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор склоняется к бессмысленности обсуждений соотношения количества умерших от коронавируса и тех, кто победил инфекцию.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
Общество

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино приземлился первый самолет с 80 россиянами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией вирусной пневмонии, передает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
РИА Новости 01:28
Политика

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

В Чувашии назначены главы Минкультуры и Минприроды

Указом врио главы республики Олега Николаева новые руководители появились в министерстве культуры и министерстве природы, сообщается на сайте регионального правительства сегодня, 5 февраля.
Московский Комсомолец 03:27
Экономика

Кудрин увидел угрозу падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

«На фоне распространения вируса из Китая, вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна», — написал Кудрин.
РБК 02:53
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