Происшествия
ИзвестияНа лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин
Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости». В посольстве РФ в Токио рассказали ТАСС, что на берег в этот день сойдут двое россиян.
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Новости за ночь: Первые пассажиры начали покидать лайнер Diamond Princess
Национальная служба новостейвчера в 23:37
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Футбол
Брат Погба: Поль хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»
Матиас Погба, брат полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, поделился мнением о будущем полузащитника "красных дьяволов", передает Goal.
Происшествия
Появилось видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждения полуострова.
Шоу-бизнес
Анна Банщикова покрасилась и визуально постарела
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ рассказал, как Киев может скрыть военные преступления
Строительством баз в Мариуполе и Северодонецке Украина сделает невозможным расследование работы тайных тюрем в этих городах, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Общество
В Алтайском крае перекрыли две трассы из-за метели
Движение ограничили для всех видов транспорта В Алтайском крае из-за сложных метеоусловий утром 19 февраля закрыли для движения две трассы.
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Общество
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
Шоу-бизнес
Бузова получила травму после прыжка в толпу фанатов
По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
Происшествия
В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Происшествия
Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками
Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Экономика
В России подсчитали убытки в туристической отрасли из-за коронавируса
Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) подсчитала возможные убытки для туристической отрасли в связи с временным запретом на въезд в нашу страну граждан Китая.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Футбол
«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны
19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпцигом».
Происшествия
В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Гречушкина станет новым министром правительства Саратовской области
Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты.
Здоровье
Коронавирус оказался особенно опасным для онкобольных
Коронавирус может оказаться особенно опасным для онкобольных и пожилых людей с ослабленным организмом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
Кино
Павел Прилучный решил похудеть до 39 кг ради роли
Как сообщает ToDay News Ufa, актер должен похудеть до 39 килограммов. Павел уверяет, что похудение – это тяжелое испытание.