Происшествия

ИзвестияИзвестияНа лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости». В посольстве РФ в Токио рассказали ТАСС, что на берег в этот день сойдут двое россиян.
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Двое россиян сошли с карантинного лайнера в Японии

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Здоровые пассажиры Diamond Princess начали покидать судно

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Lenta.ru вчера в 10:06
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"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
VSE42.RU 17 февраля в 04:23
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В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

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Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
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Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
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В России подсчитали убытки в туристической отрасли из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) подсчитала возможные убытки для туристической отрасли в связи с временным запретом на въезд в нашу страну граждан Китая.
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Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
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«Тоттенхэм» — «РБ Лейпциг»: шансы команд оказались равны

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