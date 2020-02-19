Незараженные пассажиры круизного лайнера Diamond Princess в Японии начали сходить на берег после окончания карантина из-за коронавируса, сообщает в среду, 19 февраля «РИА Новости». В посольстве РФ в Токио рассказали ТАСС, что на берег в этот день сойдут двое россиян.

На лайнере Diamond Princess в Японии сняли карантин

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