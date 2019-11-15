Происшествия
Газета.RuДвое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости". Кроме того, как сообщили в Генштабе, четверо военнослужащих получили ранения, из них трое в тяжелом состоянии. Пожар на складе в Балаклее происходит не первый раз.
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Происшествия
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Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
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Содержание «слуг народа» из Госдумы и Совфеда возрастет в разы
Госдума на содержание своего аппарата в 2018 потратила 10 млрд рублей, в 2020-м на эти цели выделили 12 млрд, а в 2021 году планируется потратить 13 с лишним млрд рублей (рост составит 18%), пишет «Царьград», отмечая что половину суммы направят на повышение зарплат сотрудников.
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Аномальный наплыв мигрантов зафиксировали в России В 2019 году установлен рекорд десятилетия Самая большая разница (14%) в финансовых требованиях среди водителей: россияне в среднем готовы работать за 47 тыс. рублей в месяц, а приезжие соискатели хотят как минимум 54,5 тыс. рублей.
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Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России
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Ректор СПбГУ Николай Кропачев стал членом-корреспондентом Российской академии наук.
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Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
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Дмитрий Медведев оценит фотовыставку на культурном форуме в Петербурге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев присоединится к VIII международному культурному форуму, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября.
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В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Феттель — первый на второй практике в Бразилии, у Квята сгорел мотор
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 14-е время, но финишировал досрочно, так как у его болида отказал мотор.
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Коломойский заявил о возможности помириться с Россией за $100 млрд
Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.
Футбол
«Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды
Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Политика
Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот
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Футбол
Хачатурянц рассказал о своих задачах на посту председателя судейского комитета РФС
Новый председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что считает необходимым сделать работу судей прозрачной.
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Россия планирует оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон» советские атомные крейсеры проекта 1144 «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».
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В «Челси» отказались выполнить просьбу Лэмпарда, потребовавшего изменений в тренерском составе
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РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
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Происшествия
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
Общество
Скворцова призвала вернуть элементы отраслевой системы оплаты труда
Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.
Экономика
На следующий Форум легкой промышленности позовут Дмитрия Медведева
Ивановская область, сказал Евтухов, остается лидером отрасли, столицей российского текстиля, и следующий форум снова может состояться в Иванове.