В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости". Кроме того, как сообщили в Генштабе, четверо военнослужащих получили ранения, из них трое в тяжелом состоянии. Пожар на складе в Балаклее происходит не первый раз.

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

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