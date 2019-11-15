Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости". Кроме того, как сообщили в Генштабе, четверо военнослужащих получили ранения, из них трое в тяжелом состоянии. Пожар на складе в Балаклее происходит не первый раз.
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Два сапера погибли, четверо военных ранены при взрывах на складе под Харьковом

Интерфакс09:51

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RT на русском12:58

Двое украинских саперов погибли при взрыве на военном складе в Балаклее

Российская газета10:26

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

РБК09:58

Количество раненых при взрыве на военных складах в Харьковской области увеличилось до пяти

ТАСС12:50

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Известия10:13

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости09:44
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
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