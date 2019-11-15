Происшествия

ИзвестияИзвестияДвое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей официальной странице в Facebook.
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На военных складах в Харьковской области произошла серия взрывов

RT на русском12:58

Количество раненых при взрыве на военных складах в Харьковской области увеличилось до пяти

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Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

РБК09:58

При взрывах в Балаклее погибли двое украинских военных

Газета.Ru12:04

Два сапера погибли, четверо военных ранены при взрывах на складе под Харьковом

Интерфакс09:51

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Известия10:13

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости09:44
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