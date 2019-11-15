Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей официальной странице в Facebook.

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

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