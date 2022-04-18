"Обстрел фермы в Гусаровке стал, как представляется, первым верифицированным случаем применения кассетных боеприпасов украинскими войсками с тех пор, как 24 февраля началось российское вторжение", — говорится в публикации.
Командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота, капитан 3-го ранга Александр Чирва погиб из-за ранения, полученного во время спецоперации на Украине, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок 17 апреля призвал не делать поспешных выводов касательно событий в украинском городе Буче, а также не допустить одностороннего освещения этой ситуации.