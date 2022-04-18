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Двое сдавшихся в Донбассе британцев попросили обменять их на Медведчука

Сегодня двое сдавшихся в плен на Украине граждан Британии публично обратились к премьер-министру Борису Джонсону.
Рамблер
Двое плененных в ходе спецоперации России в Донбассе гражданина Великобритании Эйден Эслин и Шон Пиннер обратились к главе Великобритании в эфире российского телевидения.
ИА Красная Весна
О том, что Виктор Медведчук задержан Службой безопасности Украины, сообщил Владимир Зеленский вечером 12 апреля.
Первый канал
Владимир Зеленский предложил России обменять политика на украинских военнопленных.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Попавшие в плен британцы обратились к Джонсону с просьбой обменять их на Медведчука
РИА Новости06:52
Двое пленных британцев попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука
ТАСС06:24
Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука
ТК Звезда06:06
Двое пленённых в Донбассе британцев призвали Джонсона обменять их на Медведчука
RT на русском06:14
Двое пленных британцев попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Московский Комсомолец06:09
Двое пленных британцев в прямом эфире призвали Джонсона обменять их на Медведчука
Газета.Ru06:17
Новости. Британский наемник просит родных повлиять на Джонсона
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