Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии
Смотрите также
В Минске начался «Марш новой Белоруссии»
Лавров увидел признаки нормализации положения дел в Белоруссии
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Певица Штурм рассказала о способе увековечить память Легкоступовой
Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии
Почти 120 тысяч жителей эвакуированы из-за лесных пожаров в Калифорнии
Мишустин: ОПК России выдержит самую жесткую конкуренцию
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в России
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
Число протестующих в Минске достигло 30 тыс. человек
Лавров не исключил, что на Тихановскую могли оказать давление
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Собянин заявил, что коронавирус в Москве не отступает
Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии
Россия и Турция заключили второй контракт на поставку ЗРС С-400
Глубоко модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Зеленский поддержал идею повторных выборов в Белоруссии
В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
Подробнее о событии