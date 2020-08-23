Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфакс09:04
Коммерсантъ

Двое спецназовцев ранены при перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Коммерсантъ09:51
RT на русском

В НАК рассказали детали контртеррористической операции в Ингушетии

RT на русском09:47
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБК09:56
Известия

Двое спецназовцев ранены в ходе операции в Ингушетии

Известия08:55
РИА Новости

Двое спецназовцев пострадали во время спецоперации в Ингушетии

РИА Новости08:54
ТАСС

Ликвидированные в Ингушетии боевики могут быть причастны к убийству росгвардейца

ТАСС09:49

ВККС разрешила возбудить дело против экс-судьи Белореченского райсуда

21 августа Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего и.о. председателя Белореченского райсуда Краснодарского края Ирины Дадаш, сообщил «Коммерсант».
Право.ру21 августа в 12:56
19

Тихонов назвал «Спартак» фаворитом в матче против «Локомотива»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов специально для РБК дал прогноз на предстоящий матч четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «красно-белыми» и московским «Локомотивом».
РБК спорт06:46

МИД Белоруссии заявил, что руководству страны не нужны советы из Киева

Как передает БелТА, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз подчеркнул огромное количество внутренних проблем в самой Украине, что должно заставлять руководство страны заниматься именно ими, а не раздачей советов соседям.
Слово и Дело09:11
88