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REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русскомвчера в 11:28
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБКвчера в 09:56
Известия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после столкновения с боевиками

Известиявчера в 11:47
Коммерсантъ

В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое последователей ИГ

Коммерсантъвчера в 13:12
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новостивчера в 10:32
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфаксвчера в 09:04
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАССвчера в 10:56

Кургинян назвал Жириновского «самым советским человеком»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог бы резко нарастить рейтинг, если бы перестал ругать Советский Союз и защищал, например, сталинский период, который ему некоторым образом близок, заявил политолог, философ, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" 23 августа на телеканале "Россия 1".
Кургинян назвал Жириновского «самым советским человеком»
ИА Красная Веснавчера в 11:57
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В Росстате прокомментировали статистику о смертности в первом полугодии

Рост смертности за шесть месяцев 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года составил 3,1%. В течение первого полугодия нынешнего года в России умерли 946 тысяч 539 человек (за аналогичный период прошлого года - 918 тысяч 503 человека).
Российская газетавчера в 01:00

Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Весна22 августа в 08:08
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Польше придется пойти на новые переговоры с РФ по газу

Если же Польша не сможет прийти к соглашению с немецкими компаниями, еей придется будет идти на переговоры с руководством российского «Газпрома» и другими компаниями, которые являются владельцами первого «Северного потока».
Политика Сегоднявчера в 13:52
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