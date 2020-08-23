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REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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Коммерсантъ

В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое последователей ИГ

Коммерсантъвчера в 13:12
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБКвчера в 09:56
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфаксвчера в 09:04
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русскомвчера в 11:28
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новостивчера в 10:32
Известия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после столкновения с боевиками

Известиявчера в 11:47
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАССвчера в 10:56

В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС примут участие в разработке дизайна альтернативного скафандра для экипажа нового российского пилотируемого космического корабля «Орел».
Известия21:55
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У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся

У Индии пробудился аппетит ко всему коксующемуся Индия планирует скупать почти весь российский коксующийся уголь и антрацит, поставляемые на экспорт: Дели и Москва обсуждают поставки до 40 млн тонн сырья в год стоимостью около $4,5 млрд по текущим ценам.
Коммерсантъ18:31
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Электромобилям увеличат пробег на 100 км

Максимальный пробег легковых электромобилей будет увеличен более чем на 100 км. Сделать это поможет установка на транспортное средство портативного электрогенератора, который выполнен в виде роторного двигателя рабочим объемом 650 см3.
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