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REGNUM
REGNUM

Двое силовиков ранены в ходе спецоперации в Ингушетии

В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.В источнике
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Коммерсантъ

В результате спецоперации в Ингушетии ликвидированы трое последователей ИГ

Коммерсантъ13:12
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАСС10:56
Известия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после столкновения с боевиками

Известия11:47
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русском11:28
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости10:32
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфакс09:04
РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБК09:56

Давыдов: Хоркина — это как Туктамышева в фигурном катании

Тренер одной из самых перспективных юниорок страны Софьи Самоделкиной Сергей Давыдов, рассуждая о сложности элементов и спортсменках, не укладывающихся в стандарты и правила, сравнил фигурное катание со спортивной гимнастикой, а чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву с двукратной олимпийской чемпионкой Светланой Хоркиной, отличающейся длинными руками и ногами.
Чемпионат14:13

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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Концертный директор Татьяны Овсиенко опроверг слухи о пропаже певицы

Концертный диреткор Татьяны Овсиенко заявил, что с певицей все хорошо и она проводит отпуск в Крыму Напомним, что Татьяна Овсиенско завоевала популярность зрителей после того, как присоединилась к группе "Мираж".
Вокруг ТВ12:25
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