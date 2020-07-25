Армия и оружие
RT на русскомДвое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля
«В 23:00 сегодня вертолёты Израиля атаковали ракетами три позиции на переднем крае в районе Кунейтра», — приводит РИА Новости сообщение. Уточняется, что ранения в результате обстрела получили двое военнослужащих сирийской армии. Ранее Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии.
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Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
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