Армия и оружие
Газета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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Общество
Власти Крыма проверят дельфинарий, где расчленили дельфина
РИА Новости Крым 02:40
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Религия
Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Ростовской области из роддома похитили младенца
Российская газета 08:31
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru 05:22
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Бронемашина БРДМ-2 затонула при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции.
Коммерсантъ 05:47
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском вчера в 16:39
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Происшествия
На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
РИА Новости вчера в 12:53
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».
ГЛАС.RU 08:18
Политика
Трамп ослабил ограничения на экспорт американских беспилотников
Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам.
Газета.Ru вчера в 16:50
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru вчера в 04:55
Происшествия
Сообщение о минировании аэропорта в Хабаровске не подтвердилось
Информация о минировании аэропорта Хабаровска не подтвердилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
РБК 00:55
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Происшествия
В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову
"По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении.
РИА Новости 08:33
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемок сына с дронов
Звездная семья заявила о незаконности этих снимков и приняла решение подать иск в суд.
Evo-rus.com вчера в 12:37
Экономика
Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа
Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
Экономика сегодня 05:40
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Спорт
Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC
В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили.
Cyber.sports.ru вчера в 13:43
Космос
Ученые NASA предупредили о трех мчащихся к Земле астероидах
К Земле приближаются сразу три потенциально опасных астероида.
TV BRICS 23 июля в 03:19
Футбол
ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба
ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.
Чемпионат 08:25
Общество
Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником
Глава российского государства Владимир Путин поздравил правоохранителей по случаю Дня сотрудника органов следствия, который ежегодно отмечается в РФ 25 июля.
Политическая Экспертиза 04:46
Футбол
Кикнадзе переговорил с Кокориным по возможному переходу в «Локомотив»
Московский «Локомотив» провел переговоры о возможном переходе нападающего Александра Кокорина.
Нева Спорт 07:22
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета вчера в 11:52
Общество
Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге
Гоша Куценко в Instagram рассказал о задержании актеров во время съемок фильма в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 08:42