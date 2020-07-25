В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.

Религия Патриарх Кирилл призвал игумению Феофанию отказаться от Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу московского Покровского монастыря игумению Феофанию (Мискину) отказаться от дорогостоящего автомобиля Mercedes Benz S-класса, сообщил в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 90

Происшествия Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу. 211

Единоборства Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107 Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно. 18

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».

Политика Трамп ослабил ограничения на экспорт американских беспилотников Президент США Дональд Трамп ослабил ограничения экспортного контроля при продаже американских военных беспилотников другим странам.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 387

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 1,7K

Происшествия В центре Саратова собаки принесли сторожу человеческую голову "По предварительным данным, 25 июля в утреннее время сторож одной из организаций, расположенных на улице Радищева в Саратове, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову", — говорится в сообщении. 1

Спорт Far Cry 6 получит поддержку 4K на PS4 Pro, PS5, Xbox One X, Xbox Series X и PC В трейлере игры было указано, что режим в формате 4K Ultra HD будет доступен только на Xbox One X и Xbox Series X. Дело в том, что 4K Ultra HD – это термин для описания поддержки 4K, который используется только на платформе от Microsoft, потому подобного уточнения для других консолей создатели ролика не добавили. 1

Футбол ЦСКА объявил об итогах заседания совета директоров клуба ЦСКА на своём официальном сайте объявил о результатах заседания совета директоров, которое состоялось накануне, 24 июля, и было посвящено итогам сезона-2019/2020.

Общество Путин поздравил следователей России с профессиональным праздником Глава российского государства Владимир Путин поздравил правоохранителей по случаю Дня сотрудника органов следствия, который ежегодно отмечается в РФ 25 июля. 13