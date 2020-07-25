Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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