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Газета.Ru
Газета.Ru

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.В источнике
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Коммерсантъ

Израиль нанес удар по Сирии

Коммерсантъвчера в 16:53
RT на русском

Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля

RT на русском19:05
Вести.Ru

Армия Израиля атаковала объекты на юге Сирии

Вести.Ru17:41
Avia.pro

Сирийские ПВО вновь опозорились - один из комплексов был уничтожен израильским вертолётом

Avia.pro01:05
ТАСС

Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии

ТАССвчера в 16:45
Газета.Ru

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

Газета.Ru17:32
РИА Новости

В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля

РИА Новости17:23

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений

В случае сохранения тенденции по снижению прироста заболевших Хакасия может в ближайшее время перейти к следующему этапу снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Хакасиявчера в 11:58

МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ruвчера в 14:53
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