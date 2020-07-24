Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
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В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.В источнике
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