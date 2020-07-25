Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля

RT на русскомвчера в 19:05

Армия Израиля атаковала объекты на юге Сирии

Вести.Ruвчера в 17:41

Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии

ТАССвчера в 16:45

Израиль нанес удар по Сирии

Коммерсантъвчера в 16:53

Израильские вертолеты атаковали объекты на юге Сирии

РБКвчера в 17:40

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

Газета.Ruвчера в 17:32

В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля

РИА Новостивчера в 17:23
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 02:20
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Общество

В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей

Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
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Здоровье

Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе

Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска.
Псковское агентство информации 03:21
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Как сообщил телеканал «Грозный», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.
Военное дело вчера в 10:26
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Происшествия

В Керченском проливе затонул бронетранспортер

РИА Новости 04:10
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Общество

Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью

Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
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Единоборства

Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области

Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Происшествия

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве

В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
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Политика

Климкин призвал сделать Крым проблемой для России

Газета.Ru 02:29
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Футбол

«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России

В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
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Шоу-бизнес

Певица Сиара в третий раз стала мамой, показав новорожденного

Как выяснилось, знаменитость в третий раз стала мамой, подарив своему супругу, футболисту Расселу Уилсону долгожданного наследника.
Bimru.ru 02:06
Армия и оружие

Дрозденко: японцы могут захватить Курильские острова за несколько дней

В условиях обычной войны армии Японии островов Курильской гряды потребуется несколько дней, а сил Тихоокеанского флота РФ для их защиты пока недостаточно.
Недвижимость.RU 04:19
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Общество

Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа

Пока въезд в Финляндию для россиян ограничен до 25 августа. Без ограничений смогут посещать страну 15 государств Шенгенского соглашения.
ToDay News Ufa 02:53
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Общество

В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев

Накануне режим ЧС ввели в Челябинской области. Он будет действовать на территории районов, где наблюдается засуха.
Известия 03:49
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Музыка

Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева

Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru вчера в 18:29
Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
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Энергетика

В России предложили способы остановить рост цен на бензин

Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
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Футбол

Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро

Советский спорт вчера в 18:59
Экономика

СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений

Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
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Общество

В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей

РИА Новости вчера в 21:46
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Экономика

Фитнес-клубы просят власти ввести мораторий на возврат абонементов

Клиенты российских фитнес-клубов в последнее время все чаще требуют возврата денег за оплаченные ранее абонементы.
Российская газета вчера в 21:00
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Футбол

«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции

В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз.
Чемпионат вчера в 17:12
Общество

Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса

Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ вчера в 13:08
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Экономика

В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
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Шоу-бизнес

В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен

В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
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Армия и оружие

США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии

Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии.
Lenta.ru вчера в 12:11
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Армия и оружие

Авианосец и ещё 12 кораблей ВМФ США прибывают в Средиземное море

News.ru вчера в 16:26
Армия и оружие

Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет

Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ вчера в 13:58
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Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация в СирииБольше новостей по теме
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