Армия и оружие
Газета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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Общество
В ПФР рассказали, кто получит доплату к пенсии в размере 2843 рублей
Российскому пенсионеру полагается доплата за содержание иждивенца – несовершеннолетнего ребенка или подростка, который учится в вузе на очном отделении.
Evo-rus.com 02:57
Здоровье
Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе
Уже в августе может начаться вакцинация от коронавируса россиян из группы риска.
Псковское агентство информации 03:21
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Как сообщил телеканал «Грозный», глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ввел санкции в отношении госсекретаря США Майка Помпео.
Военное дело вчера в 10:26
Происшествия
В Керченском проливе затонул бронетранспортер
РИА Новости 04:10
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru 02:09
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
Коммерсантъ вчера в 17:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Происшествия
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве
В столичном регионе произошли столкновения на межнациональной почве Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией перекинулся на Россию.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Газета.Ru 02:29
Футбол
«Зенит» и «Химки» сразятся за Кубок России
В Екатеринбурге 25 июля состоится финал Кубка России, в котором сойдутся чемпион страны санкт-петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки", вышедшие из ФНЛ в класс сильнейших.
Вести.Ru 01:57
Шоу-бизнес
Певица Сиара в третий раз стала мамой, показав новорожденного
Как выяснилось, знаменитость в третий раз стала мамой, подарив своему супругу, футболисту Расселу Уилсону долгожданного наследника.
Bimru.ru 02:06
Армия и оружие
Дрозденко: японцы могут захватить Курильские острова за несколько дней
В условиях обычной войны армии Японии островов Курильской гряды потребуется несколько дней, а сил Тихоокеанского флота РФ для их защиты пока недостаточно.
Недвижимость.RU 04:19
Общество
Финляндия не откроет границу с Россией как минимум до 25 августа
Пока въезд в Финляндию для россиян ограничен до 25 августа. Без ограничений смогут посещать страну 15 государств Шенгенского соглашения.
ToDay News Ufa 02:53
Общество
В Омской области введен режим ЧС из-за засухи и суховеев
Накануне режим ЧС ввели в Челябинской области. Он будет действовать на территории районов, где наблюдается засуха.
Известия 03:49
Музыка
Эмин Агаларов представил публике клип на новую песню Максима Фадеева
Накануне Эмин Агаларов представил фанатам свой клип на новую песню «МММ».
OvideO.ru вчера в 18:29
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Энергетика
В России предложили способы остановить рост цен на бензин
Российский топливный союз пожаловался Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на рост оптовых цен на бензин и предложил способы остановить удорожание топлива.
Lenta.ru 23 июля в 13:43
Футбол
Нынешним летом «Реал» намерен продать игроков на 180 миллионов евро
Советский спорт вчера в 18:59
Экономика
СК: бюджет РФ теряет 58 млрд рублей в год из-за налоговых преступлений
Заместитель председателя СК России генерал-полковник Елена Леоненко рассказала, сколько теряет российский бюджет из-за налоговых преступлений.
Газета.Ru вчера в 23:26
Общество
В Хабаровск для борьбы с COVID прилетят почти 30 московских врачей
РИА Новости вчера в 21:46
Экономика
Фитнес-клубы просят власти ввести мораторий на возврат абонементов
Клиенты российских фитнес-клубов в последнее время все чаще требуют возврата денег за оплаченные ранее абонементы.
Российская газета вчера в 21:00
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» и завоевал Кубок Франции
В середине первого тайма с поля был удалён защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен. «ПСЖ» стал обладателем Кубка Франции в 13-й раз.
Чемпионат вчера в 17:12
Общество
Молодые семьи в РФ получат выплаты на приобретение жилья комфорткласса
Российские молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на приобретение квартир класса комфорт.
Татар-информ вчера в 13:08
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Шоу-бизнес
В Москве госпитализирована актриса Елена Кондулайнен
В Москве с подозрением на инсульт госпитализирована актриса Елена Кондулайнен.
BFM.ru 02:42
Армия и оружие
США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии
Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии.
Lenta.ru вчера в 12:11
Армия и оружие
Авианосец и ещё 12 кораблей ВМФ США прибывают в Средиземное море
News.ru вчера в 16:26
Армия и оружие
Снимки египетских Су-35 выложили в Интернет
Американский военный обозреватель считает, что фотографии Су-35, которые недавно попали в Интернет, были выложены туда не случайно.
ИнфоСМИ вчера в 13:58