Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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Израильские вертолеты атаковали военные цели на юге Сирии

ТАСС16:45

Армия Израиля атаковала объекты на юге Сирии

Вести.Ru17:41

Израиль нанес удар по Сирии

Коммерсантъ16:53

Двое сирийских военных пострадали в результате атаки Израиля

RT на русском19:05

Двое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля

Газета.Ru17:32

В Сирии заявили, что двое военных пострадали при атаке Израиля

РИА Новости17:23

Сирийские ПВО сбили израильский беспилотник в провинции Кунейтра

ANNA-News07:13
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Здоровье

Власти Украины продлили карантин до 31 августа из-за пандемии

Украинское правительство продлило адаптивный карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 31 августа.
Московский Комсомолец 22 июля в 08:35
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Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107

Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 09:24
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Политика

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Президент страны поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов службы.
Российская газета 21:28
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Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском 12:45
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Футбол

Хендерсон признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов

Metaratings 05:35
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Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса для организма

Коронавирус далеко не безобиден и имеет серьезные последствия в будущем. Перечислены долгосрочные проблемы для организма.
ToDay News Ufa 01:57
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Политика

Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала

Ведомости вчера в 22:44
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Общество

Врачи из Москвы прилетят в Хабаровск для борьбы с коронавирусом

Бригада медиков из Москвы прилетит в Хабаровск в субботу, 25 июля, для помощи в борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 21:08
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Политика

Российские пранкеры позвонили Монике Левински от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) поговорили от имени экоактивистки Греты Тунберг с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински, известной романом с экс-президентом США Биллом Клинтоном.
Известия 16:06
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com вчера в 13:40
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Общество

В Минздраве рассказали о темпах распространения коронавируса осенью

Значительного подъема заболеваемости коронавирусом в России в осенний период не ожидается.
Lenta.ru 19:41
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Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
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Политика

РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда

Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
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Политика

МИД России ответил на предложение Помпео создать альянс против Китая

«Заявление Майка Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнерство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — отметила Захарова.
Известия 22:05
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Гаджеты

Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Service вчера в 05:13
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Общество

В Хабаровске полиция пришла в гостиницу к членам «Открытой России»

Сотрудники полиции Хабаровска пришли к членам «Открытой России», остановившимся в гостинице, сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
Коммерсантъ 19:55
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Происшествия

Антипов указал на деталь, доказывающую подтасовку фактов в деле MH17

Технический эксперт Юрий Антипов опубликовал очередную статью, посвященную крушению MH17 в Донбассе.
Политическая Экспертиза 05:12
Общество

Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
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Шоу-бизнес

Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции

Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия 18:42
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Авто

BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

В России спецсерия Dark Shadow Edition будет представлена 40-ка единицами 400-сильных дизельных модификаций M50d и 20-ю - 530-сильными бензиновыми X7 M50i.
Новые автомобили 11:10
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

Шведская группа ABBA записала пять новых песен и представит их в 2021 году. У коллектива не было новых треков 27 лет.
Русская Планета вчера в 03:07
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Общество

Россия намерена возобновить регулярные и чартерные рейсы в три страны

News.ru 15:33
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Экономика

Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года

Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
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Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

РИА Новости 07:34
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

На первых кадрах трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2 показаны постапокалиптические виды Чернобыля.
RuNews24.ru вчера в 17:28
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Общество

ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам

Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
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