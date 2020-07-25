Армия и оружие
Газета.RuДвое сирийских военных ранены в результате атаки Израиля
В результате были ранены двое военнослужащих. Ранее сообщалось, что израильская авиация атаковала позиции сирийской армии на юге страны в ответ на артиллерийский обстрел Голанских высот, которые контролируются Иерусалимом.
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Происшествия
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении
Экс-фигурант «дела 27 июля» Егор Жуков сообщил о нападении около подъезда своего дома.
РБК 20:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус посмеялась над разделом имущества с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над разделом имущества с Гариком Харламовым, опубликовав в соцсети фотографию с кучей коробок.
Sibnet Новости вчера в 23:35
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
Трамп признал скупку 90% мировых запасов препарата от коронавируса
«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который обладает великолепным действием», — заявил Трамп.
Известия 18:19
Гаджеты
Компания AMD представила процессоры Ryzen 4000
Эксперты считают, что компания AMD благодаря выпуску этих процессоров сможет составить неплохую конкуренцию Intel.
Evo-rus.com 22 июля в 01:35
Авто
Volkswagen выпустит новый электрокар e-Zzity
Берлин, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen планирует через пять лет выпустить новую модель электрокара ID.1, которая пока получила наименование e-Zzity.
REGNUM 06:58
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Общество
Журналиста Шендеровича обвинили в домогательствах
Известия 16:25
Космос
Как подготовиться к полному параду планет и чего от него ждать
В июле Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун соберутся в одной полусфере неба — это называется полный парад планет.
РИА Новости 22 июля в 01:00
Шоу-бизнес
Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 22 июля в 09:29
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Наука
Ученые выяснили, может ли организм противостоять инопланетным микробам
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Великобритании провели эксперименты на мышах, чтобы узнать, каким образом иммунная система млекопитающих может отреагировать на возбудители с иных планет.
ToDay News Ufa 16:28
Кино
Два российских фильма покажут на Венецианском кинофестивале
NewInform 13:06
Наука
Из-за пандемии коронавируса значительно уменьшился сейсмический шум
Из-за пандемии коронавирусной инфекции на Земле произошло рекордное снижение уровня шума, издаваемого человеческой деятельностью.
Discover24 06:07
Общество
Альфа-банк признал утечку данных ряда клиентов
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в даркнете появилось объявление о продаже базы, в которой содержались данные клиентов крупнейших банков РФ.
Компания 13:50
Общество
Стало известно, когда выгоднее брать отпуск
Генеральный директор юридической компании "Urvista" Алексей Петропольский объяснил россиянам, что для работодателя, как правило, выгоднее всего отправлять работников в отпуск в январе — после новогодних праздников — и в августе, когда наступает сезон затишья.
Online47.ru 20:15
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
"Техническим результатом является возможность транспортировки экипажа с помощью многоразового пилотируемого корабля между околоземной орбитальной станцией и базовой станцией (на поверхности Луны - ред.) без использования сверхтяжёлых ракет-носителей и аэродинамического торможения", - говорится в описании изобретения к патенту, опубликованному Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
РИА Новости 20:37
Общество
В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории
Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
REGNUM 03:13
Игры
Ghost of Tsushima поставила рекорд продаж в рознице Японии
Вчера Sony сообщила о дефиците дисков Ghost of Tsushima в Японии, а сегодня Famitsu опубликовал свежие чарты продаж в местной рознице.
Игромания.ру вчера в 09:21
Хоккей
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Гусева
Российский президент Владимир Путин направил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Александра Гусева, сообщается на сайте Кремля.
Аргументы и Факты вчера в 03:51
Армия и оружие
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа
В России начались летные испытания новейшего вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех»).
Rambler News Service 22 июля в 02:34
Общество
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью
Главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Владимир Чуланов спрогнозировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Online47.ru 19:11
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Неизвестные проникли в здание генконсульства КНР в Хьюстоне
Группа людей взломала заднюю дверь генконсульства Китая в Хьюстоне и проникла в здание, сообщает 24 июля Reuters.
Известия 19:42
Политика
Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным
Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15