Коронавирус
RT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом
Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа
Актуальные Новости 04:31
Общество
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
Общество
Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в конце июня
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, спуск на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» проекта 09851 запланирован на конец июня.
Военное дело 08:41
Шоу-бизнес
«Я далеко не красотка»: как выглядит повзрослевшая дочь Политова из «На-На»
Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена в светской тусовке слывет настоящей красавицей, однако самой девушке это не нравится.
Городовой 07:34
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Годовая инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1%
Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более.
ПРАЙМ 13:21
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Футбол
В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не изобретут вакцину от вируса
Министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей до тех пор, пока врачи не найдут вакцину от коронавируса.
Матч ТВ 11:34
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России
Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у России в размере 200 млн евро.
Взгляд.ру 14:43
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий
Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
Футбол
Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»
«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Экономика
Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума
Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Армия и оружие
Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3
Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
Общество
12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Газета.Ru вчера в 23:33
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»
Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru 13:17