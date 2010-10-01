Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом

Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

Спорт БИЗНЕС Online11:37

«Локомотив» подтвердил, что у двух сотрудников клуба выявлен коронавирус

Sport.ru11:14

Стало известно, кто в «Локомотиве» заболел коронавирусом

Metaratings10:40

Два сотрудника «Локомотива» заразились COVID-19

Soccer.ru10:53

Источник: два работника «Локомотива» заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс10:10

В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Чемпионат10:45

У двух сотрудников «Локомотива» диагностирована коронавирусная инфекция

Советский спорт10:55
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Папарацци запечатлели реальную фигуру Ким Кардашьян без фотошопа

Актуальные Новости 04:31
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Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Общество

Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 05:59
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
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Армия и оружие

Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в конце июня

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, спуск на воду атомной подводной лодки «Хабаровск» проекта 09851 запланирован на конец июня.
Военное дело 08:41
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Шоу-бизнес

«Я далеко не красотка»: как выглядит повзрослевшая дочь Политова из «На-На»

Дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова Алена в светской тусовке слывет настоящей красавицей, однако самой девушке это не нравится.
Городовой 07:34
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,4K
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,1K
Экономика

Годовая инфляция в России в апреле ускорилась до 3,1%

Как отмечает статистическое ведомство, в 34 субъектах РФ прирост потребительских цен составил 1% и более.
ПРАЙМ 13:21
3
Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
4,6K
Общество

В Москве скончался еще 51 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 14:47
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Общество

В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
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Футбол

В Нидерландах болельщиков не пустят на стадионы, пока не изобретут вакцину от вируса

Министр здравоохранения Нидерландов Хьюго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей до тех пор, пока врачи не найдут вакцину от коронавируса.
Матч ТВ 11:34
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у России в размере 200 млн евро.
Взгляд.ру 14:43
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски в память о жертвах репрессий

Две мемориальные доски на здании старого корпуса ТГМУ в Твери, установленные в начале 1990-х в память о замученных жертвах репрессий, 7 мая были демонтированы.
ТИА 08:18
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Футбол

Радимов назвал максимумом Соболева скамейку запасных «Спартака»

«Прогноз: максимум, что ждет Соболева после первого круга, если вернется РПЛ – место на скамейке с ромбиком на груди!», — написал Радимов в «твиттере».
ProstoProSport 14:25
Экономика

Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума

Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
9
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
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Армия и оружие

Белорусская армия получила партию модернизированных танков Т-72Б3

Буквально накануне юбилея Великой Победы, 6 мая, в белорусскую армию поступила очередная партия обновленных танков Т-72Б3 в количестве пяти единиц, сообщили в военном ведомстве страны.
Российская газета вчера в 06:25
1
Общество

Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей

Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС 07:15
2,1K
Общество

12 мая масочный режим введут в Воронежской области

Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
Обозреватель Врн вчера в 15:22
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Политика

Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
30
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Газета.Ru вчера в 23:33
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 06:02
82
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,7K
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
1,9K
Общество

Подмосковье заплатит Агаларову за госпиталь в «Крокус Экспо»

Араз Агаларов (отец Эмина Агаларова – певца и бизнесмена), который владеет «Крокус Экспо», заявил, что стоимость аренды помещений за два месяца составит 110 миллионов рублей.
Cottage.ru 13:17
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