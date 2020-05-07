Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом

Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Два сотрудника футбольного «Локомотива» заразились коронавирусом

РБК11:37

«Локомотив» подтвердил, что у двух сотрудников клуба выявлен коронавирус

Sport.ru11:14

В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Чемпионат10:45

«Мутко против»: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

Бомбардир.ру10:34

Источник: два работника «Локомотива» заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс10:10

Два сотрудника «Локомотива» заразились COVID-19

Soccer.ru10:53

Стало известно, кто в «Локомотиве» заболел коронавирусом

Metaratings10:40
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Футбол

У Леонида Федуна обнаружили коронавирус

Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
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Общество

Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски

В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
1,5K
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru 10:05
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Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

РИА Новости 10:59
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,4K
Общество

Переживших коронавирус не пустят в армию США

Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе.
Lenta.ru 09:35
1
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1K
Общество

Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
Российская газета вчера в 07:14
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
4,6K
Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
3,1K
Происшествия

В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
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Экономика

Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Политика

Власти Польши решили не проводить выборы президента 10 мая

Правящая партия Польши "Право и справедливость" и партия "Согласие" распространили совместное заявление, в котором говорится, что намеченные на 10 мая президентские выборы не состоятся.
Московский Комсомолец вчера в 17:31
1
Наука

Создали прототип двигателя, работающего на воздухе

Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
42
Гаджеты

Майское обновление безопасности защитит смартфоны Samsung с 2014 года

Майский патч безопасности исправит критическую уязвимость, которая присутствует на всех смартфонах Samsung, выпущенных с 2014 года.
Anonsens 03:44
1
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
11
Политика

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
2,4K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
1K
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
1,5K
Армия и оружие

Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
367
Энергетика

«Газпром» продолжит транзит через Польшу

Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
8
Политика

Путину представят рекомендации по снятию режима ограничений

В среду 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором ему представят разработанные правительством и Роспотребнадзором рекомендации по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 07:08
1,1K
Общество

Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия

Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
10
Происшествия

В Петербурге аферисты обманули вкладчиков на 100 миллионов рублей

Организаторы финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге подыскивали клиентов, убеждая их вложить деньги в якобы высокодоходные финансовые операции.
Российская газета 08:38
2
Общество

Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
972
Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
416
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
2,1K
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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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