Коронавирус
RT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом
Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Футбол
У Леонида Федуна обнаружили коронавирус
Вице-президент "Лукойла", владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:09
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
Общество
Назван размер штрафа за нахождение в транспорте Москвы без маски
В Москве за нахождение в общественных местах и транспорте без масок предусмотрены штрафы.
Известия 10:07
Общество
Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая
Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru 10:05
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
РИА Новости 10:59
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Переживших коронавирус не пустят в армию США
Министерство обороны США подтвердило, что претендентов, переживших коронавирус SARS-CoV-2, будут на этом основании бессрочно признавать негодными к военной службе.
Lenta.ru 09:35
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Главный архитектор Москвы предрек снос ТЦ после пандемии
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов считает, что время крупных торговых центров в столице сочтено.
Российская газета вчера в 07:14
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Общество
Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой
BFM.ru вчера в 11:49
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Экономика
Раскрыты три сценария восстановления туризма в 2020 году
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные сценарии восстановления туризма в 2020 году.
Lenta.ru 10:27
Политика
Власти Польши решили не проводить выборы президента 10 мая
Правящая партия Польши "Право и справедливость" и партия "Согласие" распространили совместное заявление, в котором говорится, что намеченные на 10 мая президентские выборы не состоятся.
Московский Комсомолец вчера в 17:31
Наука
Создали прототип двигателя, работающего на воздухе
Китайскими экспертами был создан прототип новейшего двигателя, который приводит в работу воздушная плазма.
Evo-rus.com вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Гаджеты
Майское обновление безопасности защитит смартфоны Samsung с 2014 года
Майский патч безопасности исправит критическую уязвимость, которая присутствует на всех смартфонах Samsung, выпущенных с 2014 года.
Anonsens 03:44
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Политика
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток — 2", вышло из Калининграда и направилось в Германию, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
РИА Новости 08:13
Общество
Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве
Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда 05:31
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Энергетика
«Газпром» продолжит транзит через Польшу
Польша неоднократно заявляла, что больше не хочет быть связанной с «Газпромом» долгосрочными обязательствами, при этом пока у Москвы и Варшавы продолжает действовать еще один длинный контракт на прямые поставки газа в Польшу, действующий до 2022 года (объем закупок — до 10,2 млрд кубометров в год).
Коммерсантъ вчера в 12:50
Политика
Путину представят рекомендации по снятию режима ограничений
В среду 6 мая Владимир Путин проведет совещание, на котором ему представят разработанные правительством и Роспотребнадзором рекомендации по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Рифей-Пермь вчера в 07:08
Общество
Соседи: с 12 мая в Ивановской области заработают предприятия
Сразу после майских праздников в Ивановской области заработают промышленные и производственные предприятия.
Ярновости 05:41
Происшествия
В Петербурге аферисты обманули вкладчиков на 100 миллионов рублей
Организаторы финансовой пирамиды в Санкт-Петербурге подыскивали клиентов, убеждая их вложить деньги в якобы высокодоходные финансовые операции.
Российская газета 08:38
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
Помимо России и США, в первую пятёрку числа заболевших новой коронавирусной инфекцией входят Испания, Италия и Великобритания.
Metaratings 04:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07