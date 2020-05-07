Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом

Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Два сотрудника футбольного «Локомотива» заразились коронавирусом

РБК11:37

В «Локомотиве» подтвердили заражение двух сотрудников коронавирусом

Чемпионат10:45

Два сотрудника «Локомотива» заразились COVID-19

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«Мутко против»: два сотрудника «Локомотива» заразились коронавирусом

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Источник: два работника «Локомотива» заразились коронавирусом

Спорт-Экспресс10:10

«Локомотив» подтвердил, что у двух сотрудников клуба выявлен коронавирус

Sport.ru11:14

Стало известно, кто в «Локомотиве» заболел коронавирусом

Metaratings10:40
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Общество

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В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 14:14
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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»

Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
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РИА Новости 18:12
Общество

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
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Происшествия

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Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
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Происшествия

Три новых случая заражения COVID-19 подтвердили на Сахалине

Еще о троих подтвержденных случаях коронавирусной инфекции на Сахалине стало известно сегодня, 8 мая.
АСТВ 19:28
Наука

Создано новое эффективное средство от комаров

Ученые из США смогли найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований.
Pravda.Ru 05 мая в 08:21
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Киберспорт

Gambit и forZe планируют подать в суд на Winstrike

После завершения переговоров представители Winstrike перестали отвечать на запросы forZe.В конце марта клуб направил Winstrike официальную претензию — если её условия не будут выполнены, forZe подаст в суд.
Dota2.ru 05:43
Армия и оружие

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
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Общество

Вирусолог оценил влияние лета на распространение коронавируса

По словам эксперта, именно хорошая погода и лето могут стать факторами противодействия коронавирусу.
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Общество

Собянин: Москва не скоро вернётся к жизни без ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что российская столица не скоро вернётся к полноценной жизни без ограничений в условиях пандемии коронавируса.
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Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
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Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
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Видео из реанимации показали липецкие врачи

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Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel.
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Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

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Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

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Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Оперативный штаб по Москве сообщил, что за последние сутки в столице от коронавируса скончался еще 51 пациент.
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Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
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Суды Петербурга могут возобновить работу в обычном режиме с 12 мая

Стало известно, что российские суды смогут возобновить свою работу в обычном режиме уже с 12 мая после окончания нерабочих дней, установленных президентом Владимиром Путиным.
КП - Санкт-Петербург 18:34
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Госпиталь для пациентов с коронавирусом оборудуют в «Крокус Экспо»

Новый инфекционный госпиталь оборудуют в одном из павильонов выставочного центра «Крокус Экспо» к 12 маю.
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Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса

Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы.
RT на русском 13:10
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Шоу-бизнес

Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина

Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
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ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
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Общество

Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»

Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
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Экономика

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Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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