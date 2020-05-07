Коронавирус

RT на русскомRT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом

Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Два сотрудника футбольного «Локомотива» заразились коронавирусом

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Инженеры успешно испытали «невозможный» ракетный двигатель

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