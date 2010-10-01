Коронавирус
RT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом
Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила «Чемпионату», что двое сотрудников клуба заразились коронавирусом. Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что два работника «Локомотива» прошли положительный тест на коронавирус.Чемпионатвчера в 10:45
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