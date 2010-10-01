Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила «Чемпионату», что двое сотрудников клуба заразились коронавирусом. Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что два работника «Локомотива» прошли положительный тест на коронавирус.

с чего всё началось

Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».

Политика Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо. 7

Экономика Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч Курс биткойна впервые с 19 февраля превысил $10 тыс. В ходе торгов стоимость криптовалюты достигала $10,067 тыс.

Космос «Мы хотим добраться на парусах до Марса раньше SpaceX» Впервые технология была продемонстрирована в 2010 году во время японской миссии IKAROS, а в 2019 Планетарное общество запустило LightSail 2, миниатюрный спутник с парусом размером с боксерский ринг, который использует энергию фотонов. 1

Экономика В Москве упали цены на аренду квартир Гендиректор портала Павел Луценко рассказал, что сильнее всего ставки упали в городах-миллионниках и регионах с высокой активностью, таких как Сочи и Подмосковье. 17

Шоу-бизнес Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой Актриса сериала "Полицейский с Рублевки" Анастасия Стежко впервые стала мамой. О радостном событии она рассказала поклонникам в Instagram.

Общество Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства. 490

Гаджеты Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома Все смартфоны южнокорейской компании Samsung, которые были выпущены после 2014 года, имели уязвимость, позволяющую хакерам взламывать их, пишет Gadgets 360 со ссылкой на эксперта безопасности Матеуша Юрчика (Mateusz Jurczyk). 2

Политика Госдеп обвинил Россию в «кампании дезинформации» Госдепартамент провел в четверг специальный брифинг по России, на котором обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии, а заодно и в дезинформации по COVID-19. 1

Общество В Якутии за сутки коронавирусом заболели 52 человека В Якутии за сутки выявлено 52 человека с диагнозом коронавирус. 43 случая зафиксировано в Якутске – 34 из них студенты СВФУ. 1

Политика Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. 663

Здоровье Доктор Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Малое число вылечившихся от коронавируса объясняется тем, что в статистике учитываются только те, кто был выписан из медучреждений, рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» российский врач и телеведущий Александр Мясников. 143

Общество Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина Председатель Центра правовой помощи «Дело жизни», член научно-консультативного совета Следственного комитета России Иван Соловьев заявил, что не забирать с собой чеки за покупки опасно, поскольку открывает злоумышленникам доступ к чужим средствам. 3

Здоровье 112 случаев коронавируса выявлено в Амурской области 7 мая в Амурской области зафиксировано шесть новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, по одному - в Белогорске, Благовещенском районе и Магдагачи. 39