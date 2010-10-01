Коронавирус
RT на русскомДвое сотрудников «Локомотива» заразились коронавирусом
Двое работников структуры московского ФК «Локомотив» сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «железнодорожников».
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с чего всё началось
Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила «Чемпионату», что двое сотрудников клуба заразились коронавирусом. Телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что два работника «Локомотива» прошли положительный тест на коронавирус.Чемпионат10:45
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Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Технологии
В Поронайске снова пытаются построить пункт связи с космосом
Дирекция космодрома "Восточный" решила предпринять четвертую попытку запустить строительство трассового измерительного пункта "Сахалин" в Поронайске.
Сахалин.Инфо 20:29
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Политика
Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию
Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
РИА Новости 15:44
Происшествия
Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
Житель Уссурийска, разместивший в интернете фейк о якобы заболевших коронавирусом на одном из предприятий города, пойдет под суд, сообщает СК РФ.
РИА Новости 20:44
Общество
Вирусолог напомнил о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн в интервью "Пятому каналу" рассказал о часто забываемом способе распространения новой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 20:38
Происшествия
Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан
Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
Политика
Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России.
Газета.Ru 08:32
Киберспорт
На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея
Чемпионат 10:31
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес
Принятые меры поддержки для бизнеса недостаточны, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире YouTube-канала «Редакция».
РБК 13:49
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
Газета.Ru 17:45
Здоровье
17 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки
За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 03:34
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Энергетика
В Китае нашли крупное месторождение газа
В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров.
РИА Новости 09:52
Общество
Собянин ввел масочный режим с 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах.
РИА Новости 09:26
Футбол
Агент Сафонов — об истории с кошельком Быстрова: неправильно всё вешать на Дзюбу
Чемпионат 06:15
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
Авто
ГИБДД выявила более 300 тысяч автомобилей умерших россиян
ГИБДД прекратила регистрацию более 300 тысяч автомобилей, зарегистрированных на умерших владельцев и продолжающих ездить по дорогам.
Автоновости дня 04:35
Энергетика
Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть
Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне.
ТАСС 06:39
Армия и оружие
Россия начнёт выводить военных специалистов из Италии 7 мая
Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты, которые помогали в Италии бороться с пандемией коронавируса, начнут возвращаться 7 мая, в четверг.
RT на русском вчера в 06:28
Экономика
ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию
«В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении.
Известия 14:39
Здоровье
В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом
Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.
ТАСС 12:12
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская группа Sollers запустила сервис платной подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Автоновости дня вчера в 23:06
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Политика
Из мэрии Иркутска ушли Ким, Козулина и Жичина
С 6 мая из администрации уволена заммэра, глава Ленинского округа Татьяна Жичина, вместо неё и. о. главы округа назначен Александр Попов, заведующий сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ округа.
Московский Комсомолец 06:20
Общество
ЕГЭ могут перенести на месяц-полтора, как и начало учебного года
Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в кабмине, также есть вероятность, что из-за этого старт нового учебного года в вузах отложат на 1 октября.
Gazeta.SPb вчера в 03:15