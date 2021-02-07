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Российская газета
Российская газета

Двое сотрудников Росгвардии Дагестана задержаны по подозрению в убийстве

СУ СКР по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении двоих сотрудников Росгвардии. Им инкриминируют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. ЧП произошло в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале.В источнике
С чего всё началось
Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Дагестане по подозрению в расстреле бывшего главы села Новокули Абакара Капланова, сообщается
 на сайте Следственного комитета по республике.
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