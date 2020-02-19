В «Ростелекоме» пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию несколько позднее. Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы.

с чего всё началось

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

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