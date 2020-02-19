Происшествия
ВедомостиСотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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с чего всё началось
В «Ростелекоме» пообещали «Ъ-Черноземье» прокомментировать ситуацию несколько позднее. Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы.Коммерсантъ Воронеж04:42
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Воронежские силовики задержали сотрудников «Ростелекома» из-за сговора на торгах
Воронежский городской портал03:17
Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей
Коммерсантъ Воронеж04:42
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