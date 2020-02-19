Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года.

с чего всё началось

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

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