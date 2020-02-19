Происшествия

ИзвестияИзвестияДвое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
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с чего всё началось

Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года.
Коммерсантъ Воронеж04:42

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«Ростелеком» подключили к картельному сговору

Коммерсантъ13:30

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Интерфакс12:33

Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей

Коммерсантъ Воронеж04:42

Сотрудники воронежского «Ростелекома» погорели на нечестных торгах

Агентство Бизнес Информации05:31

В Воронеже сотрудников «Ростелекома» поймали на нечестных торгах

Обозреватель Врн05:05

В Воронеже заподозрили топ-менеджеров «Ростелекома» в сговоре на 800 млн рублей

Вести Воронеж08:40

Воронежские силовики задержали сотрудников «Ростелекома» из-за сговора на торгах

Воронежский городской портал03:17
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество

Глава Союза пенсионеров призвал артистов помолчать о размере пенсии

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Красная весна 11:14
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Адвокат убившего педофила уфимца пообещал прекратить дело

Pravda.Ru 10:52
Происшествия

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Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

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Общество

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Американский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признал, что развод и отказ от роли Бэтмена в его жизни произошли из-за алкоголизма.
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Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака политиком общенационального масштаба на памятных мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти градоначальника.
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Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

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Елизавета II запретила принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила Меган Маркл и принцу Гарри зарегистрировать свой товарный знак бренд Sussex Royal.
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ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

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Первая волна обошла Россию стороной, однако вторая скорее затронет страну уже осенью.
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Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

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В России отзывают глохнущие Mazda3

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Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
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Общество

Елена Батурина продает четырехзвездочный отель в Дублине

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В описании к публикации Рамзан Кадыров рассказал, что сейчас усердно готовится к поединку с прославленным боксёром Александром Емельяненко.
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Й. Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что получил большое количество положительных откликов на опубликованный коллаж, на котором он пьёт чай вместе с российским спортсменом Александром Логиновым.
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Представитель Минпромторга подтвердил эту информацию РБК. Программа льготного автокредитования была запущена в начале прошлого года.
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G20 прогнозирует небольшое ускорение роста мировой экономики

Министры финансов стран «Большой двадцатки» прогнозируют в ближайшие пару лет небольшое ускорение роста мировой экономики.
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В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет

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ОНФ назвал лидеров среди госкомпаний по закупкам дорогих автомобилей

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