Происшествия
ИзвестияДвое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
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с чего всё началось
Полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. Торги на строительство линий связи с их участием прошли в апреле 2019 года.Коммерсантъ Воронеж04:42
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Воронежские полицейские задержали сотрудников «Ростелекома» по делу о картеле на 789 млн рублей
Коммерсантъ Воронеж04:42
Воронежские силовики задержали сотрудников «Ростелекома» из-за сговора на торгах
Воронежский городской портал03:17
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