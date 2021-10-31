Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.