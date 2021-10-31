Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.
Всем уже давно надоела кровавая мистическая атрибутика и мексиканский макияж — теперь большая часть любителей Хэллоуина выбирает перевоплощения в какого-либо персонажа или просто примеряют непривычный в повседневной жизни образ.
Группа исследователей под руководством профессора машиностроения Джейка Дж. Эбботта из Университета штата Юта открыла новый метод управления космическим орбитальным мусором при помощи вращающихся магнитов.