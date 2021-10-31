Будьте в Плюсе

Двое сотрудников отеля в Египте задержаны из-за отравления туристов

Генпрокуратура Египта сообщила, что задержала шеф-повара и помощника директора AMC Royal, где массово отравились туристы из России и других стран.
Коммерсантъ
Всего в больницы поступили 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четверо из Чехии.
РИА Новости
Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.
РИА Новости
После случившегося минтуризма Египта приостановило работу гостиницы.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

К делу об отравлении российских туристов подключилась Генпрокуратура Египта
Говорит Москвавчера в 14:59
В Хургаде задержали шеф-повара отеля, где отравились 47 туристов
РИА Новостивчера в 14:56
Самое цитируемое
В Египте задержали шеф-повара отеля после отравления россиян
Московский Комсомолецвчера в 15:22
Генпрокуратура Египта расследует отравление туристов в отеле в Хургаде
RT на русскомвчера в 15:13
Инцидент с отравлением российских туристов в Хургаде расследует Генпрокуратура Египта
Фонтанка.Рувчера в 15:51
Шеф-повар отеля в Хургаде задержан из-за отравления россиян
РЕН ТВвчера в 14:59
ГП Египта сообщила о ходе расследования после отравления 47 туристов
Известиявчера в 14:56

Интересное

Лавров рассказал о нацеленности Байдена на дальнейшие контакты с Путиным

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент США Джо Байден во время их беседы "на полях" саммита G20 в Риме обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с российским лидером Владимиром Путиным, обсуждалась возможность их проведения в обозримой перспективе.
Интерфаксвчера в 16:22

Суд отпустил женщину, задержанную за фото в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга не стал избирать меру пресечения тридцатилетней местной жительнице Ирине Волковой, устроившей фотосессию в полуобнаженном виде на фоне Исаакиевского собора.
ТАССвчера в 13:25

От Бритни в латексе до бодипозитивного Йоды: в каких образах звезды встретили Хэллоуин-2021

Всем уже давно надоела кровавая мистическая атрибутика и мексиканский макияж — теперь большая часть любителей Хэллоуина выбирает перевоплощения в какого-либо персонажа или просто примеряют непривычный в повседневной жизни образ.
Woman.ruвчера в 11:45

МХАТ отменил запланированный на 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» с участием Бузовой

Московский Художественный академический театр (МХАТ) имени Горького отменил запланированный на вторник, 2 ноября, спектакль «Чудесный грузин» с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой.
Lenta.ruвчера в 23:49

Открыт новый метод управления космическим мусором с помощью магнитов

Группа исследователей под руководством профессора машиностроения Джейка Дж. Эбботта из Университета штата Юта открыла новый метод управления космическим орбитальным мусором при помощи вращающихся магнитов.
Как и Почему29 октября в 15:30