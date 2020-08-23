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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Решение атаковать боевиков было принято после того, как те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в НАК. Пострадавших среди гражданских нет, раненым спецназовцам оказана медицинская помощь. Сообщения о контртеррористической операции в Троицком поступили утром 23 августа.В источнике
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РБК

В Ингушетии двое спецназовцев получили ранения в перестрелке с боевиками

РБК09:56
ТАСС

После спецоперации в Ингушетии возбудили дело о посягательстве на жизнь силовиков

ТАСС10:56
Известия

В Ингушетии возбудили уголовное дело после столкновения с боевиками

Известия11:47
RT на русском

Дело о посягательстве на жизнь силовиков завели после КТО в Ингушетии

RT на русском11:28
РИА Новости

Опубликовано видео ликвидации боевиков в Ингушетии

РИА Новости10:32
Интерфакс

Двое спецназовцев получили ранения в ходе спецоперации в Ингушетии

Интерфакс09:04
Коммерсантъ

Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Коммерсантъ09:51

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09
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