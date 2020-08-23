Двое спецназовцев ранены в перестрелке с боевиками ИГ в Ингушетии

Решение атаковать боевиков было принято после того, как те открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, сообщили в НАК. Пострадавших среди гражданских нет, раненым спецназовцам оказана медицинская помощь. Сообщения о контртеррористической операции в Троицком поступили утром 23 августа.