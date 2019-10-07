Происшествия

Газета.RuГазета.RuДвое украинцев избиты за речь на родном языке в Польше

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, инцидент произошел летом у одного из местных ночных клубов.
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В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

РИА Новостивчера в 22:32
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Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
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