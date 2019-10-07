Происшествия
Газета.RuДвое украинцев избиты за речь на родном языке в Польше
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отмечается, инцидент произошел летом у одного из местных ночных клубов.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Поляки отправили в кому двух гастарбайтеров за разговор на украинском языке
Московский Комсомолецвчера в 22:58
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:25, Ашберн
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
REGNUM 06:07
Авто
Продажи новых легковых авто в России снизились
В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 04 октября в 09:34
Общество
Названы города-лидеры России по уровню зарплат
Исследование показало, что соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах варьируется от 1,4 до 3,8. При этом, в среднем жители крупных российских городов ежемесячно получают сумму, в два раза превышающую стандартные потребительские расходы.
Газета.Ru 06:49
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
В свою очередь, представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что разведение сил и средств на участках у Петровского и Золотого не предполагает соблюдение семидневного "режима тишины", так как там уже были разведения в 2016 году.
РИА Новости 06:05
Гаджеты
Sony дала Android-устройствам доступ к запуску игр с PlayStation 4
Sony выпустила очередное обновление PlayStation 4, причем судя по всему, это одно из самых крупных апдейтов за последнее время.
Ferra 04:38
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Интерфакс 06:22
Экономика
Сбербанк упростил получение ипотеки
Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости.
Коммерсантъ 04:21
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк обратился к СМИ из-за слухов о ее смерти
19 сентября пиар-директор актрисы заверила, что Заворотнюк находится в сознании.
РБК 02:44
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Общество
На Урале взявшую под опеку шестерых детей девушку затравили чиновники
В Челябинской области началась проверка скандала с 21-летней Кристиной Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестер и подверглась травле со стороны местной чиновницы.
URA.Ru вчера в 12:08
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
Газета.Ru 05 октября в 01:51
Политика
Путин в курсе ситуации с журналисткой Прокопьевой, заявили в Кремле
По словам адвоката, после эфира радиопрограммы Прокопьевой в ноябре 2018 года, где журналистка говорила о теракте в России, оценив действия террориста, региональное СУ СК возбудило в отношении нее дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).
РИА Новости 06:24
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Наука
Сырые овощи могут навредить кишечнику
МедиаПоток вчера в 05:31
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
АН Между строк 06:38
Происшествия
Экс-руководство рудника «Мир» арестовали из-за гибели горняков
Российская газета 05:07
Политика
Украина и США могут создать спецкомитет для расследования дела Байдена
В ходе беседы Трамп попросил Зеленского расследовать дело сына его главного оппонента на грядущих президентских выборах Джо Байдена.
Росбалт 04:57
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на интервью президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина, в котором он заявил, что у него нормальные отношения со спортсменкой.
RT на русском 06:23
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
РБК 06:38
Энергетика
Новак считает, что про цену нефти в $100 за баррель «можно забыть»
Про высокий уровень цены, который ранее превышал $100, можно забыть, сказал в интервью агентству Reuters министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 05:28
Здоровье
Николай Панков: «На главврачей никто не собирается нападать»
В самом начале Панков анонсировал предстоящую партийную конференцию 19 октября, отметив, что на ней, в том числе, "будет проводиться ротация кадров".
Взгляд-инфо 05:07