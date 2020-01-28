Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДвое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов. Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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с чего всё началось

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.
Интерфакс08:24

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В Воронеже рассказали о состоянии пациентов, прибывших из Китая с ОРВИ

РИА Новости11:25

В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса

КП - Воронеж09:19

Воронежцев напугала история о заболевшем коронавирусом ребёнке из Китая

МОЁ! Оnline Воронеж11:16

Стало известно состояние госпитализированных после отдыха в Китае воронежцев

TV Губерния10:17

Посылки из Китая и тепловизоры в аэропорту. Что знают о коронавирусе воронежские санврачи

РИА Воронеж09:15

Двух человек проверяют на коронавирус в Воронеже

Интерфакс - Россия09:13

Появилось видео экстренной госпитализации воронежцев с подозрением на коронавирус

Вести Воронеж09:34
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Политика

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс 10:10
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
РИА Новости 11:18
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Шоу-бизнес

Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева

Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Privet-Rostov.ru 11:11
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко нашлась спустя двое суток после исчезновения.
Life.ru вчера в 20:00
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 10:58
Общество

Один из подозреваемых по делу MH17 решился на участие в процессе

Координатор по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк сообщила, что как минимум один из четырех подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 согласился участвовать в процессе.
Ruposters.ru 10:05
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 09:12
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика

Украина назвала сроки достижения соответствия критериям Евросоюза

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
Lenta.ru 08:39
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
REGNUM 04:28
Космос

Туманность Тарантул плетёт паутину таинственности на новом фотоснимке

OAnews 09:27
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Общество

Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты

Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
РИА Новости 08:06
Космос

РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами

Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости вчера в 23:13
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Кино

Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Российская газета 05:44
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

РИА Новости 07:31
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 05:49
Футбол

Слуцкий высмеял Тарасова после вопроса Урганта о тонущих футболистах

Вечерняя Москва 08:25
Шоу-бизнес

Хайди Клум вышла в свет в пикантном наряде

Srnsk вчера в 12:05
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Альбом «Путин. 20 лет» пополнился новыми материалами

REGNUM 09:31
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Футбол

«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса

«Локомотив» подал в суд на бывшего президента клуба Илью Геркуса.
ProstoProSport 09:12
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Происшествия

Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео

Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru 03:40
Происшествия

Житель Пермского края поджег бывшую жену на рабочем месте

Газета.Ru 07:51
Общество

АПК Владимирской области не хватает страхования

Не исключено, что страховщики Владимирской области тоже оказались бы в этом скорбном списке, будь у нас популярно страхование посевов.
Владимирские ведомости 26 января в 09:10
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