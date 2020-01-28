Происшествия
Российская газетаДвое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов. Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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с чего всё началось
Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.Интерфакс08:24
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Политика
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Кино
Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»
Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Энергетика
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Общество
В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Армия и оружие
Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета
Здоровье
Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин
Происшествия
Скандал: ГБР завело дело на экс-нардепа Чорновол
Действия экс-нардепа квалифицируют по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Общество
Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Политика
Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам
Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.
Экономика
Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов
Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
Происшествия
Актера из «Интернов» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы
Игры
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
Политика
Le Figaro (Франция): Путин дорожит сформированным после Второй мировой войны миропорядком (Le Figaro)
Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года ставит СССР на один уровень с нацистской Германией, называет советско-германский пакт о ненападении 1939 года прямой причиной начала Второй мировой войны и утверждает, что виновных в преступлениях сталинизма не судили, в отличие от нацистских преступников.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".