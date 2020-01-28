Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаДвое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов. Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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с чего всё началось

В Воронеже два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.
Интерфакс08:24

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В Воронеже рассказали о состоянии пациентов, прибывших из Китая с ОРВИ

РИА Новости11:25

Двух человек проверяют на коронавирус в Воронеже

Интерфакс - Россия09:13

В облздраве рассказали о состоянии больных с возможным коронавирусом в Воронеже

Блокнот Воронеж12:55

В Воронеже изолировали двух человек с подозрением на новый тип коронавируса

КП - Воронеж09:19

Посылки из Китая и тепловизоры в аэропорту. Что знают о коронавирусе воронежские санврачи

РИА Воронеж09:15

Воронежцев напугала история о заболевшем коронавирусом ребёнке из Китая

МОЁ! Оnline Воронеж11:16

Воронежцев с подозрением на коронавирус увезли в детскую больницу

Вести Воронеж10:33
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Единоборства

Александр Емельяненко тренировался даже под арестом

РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Кубань-Информ 07:21
Политика

Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»

Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.
РБК 14:34
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль вчера в 07:07
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК 08:41
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Энергетика

Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ

Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Красная весна 13:02
Общество

В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Аргументы недели 12:20
Происшествия

В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
Армия и оружие

Найдены тела погибших и самописец разбившегося в Афганистане самолета

РИА Новости 14:44
Здоровье

Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин

Известия 11:26
Происшествия

Скандал: ГБР завело дело на экс-нардепа Чорновол

Действия экс-нардепа квалифицируют по ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Rusvesna.su 16:00
Общество

Патриарх Кирилл предложил исключить аборты из ОМС

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 января заявил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на пленарном заседании в рамках Рождественских парламентских встреч.
REGNUM 09:23
Политика

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Lenta.ru 13:35
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Общество

Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»

Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Российская газета 12:44
Политика

Spiegel приписал освобождение Освенцима американцам

Журнал Spiegel в одном из постов в соцсети сообщил, что крупнейший лагерь нацистов Освенцим был освобожден американской армией.
Expert.ru 03:09
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Актера из «Интернов» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы

Российская газета 15:56
Игры

Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged

Минимальные системные требования: операционная система: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64-bit (последняя версия); процессор: Intel® Core® i3-530 или AMD™ Athlon™ Phenom™ II X4 910 или лучше; видеокарта: NVIDIA® GeForce® GTS 450 или AMD Radeon™ HD 5750 или лучше; оперативная память: 4 ГБ RAM.
CyberSport.ru вчера в 04:00
Политика

Le Figaro (Франция): Путин дорожит сформированным после Второй мировой войны миропорядком (Le Figaro)

Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 года ставит СССР на один уровень с нацистской Германией, называет советско-германский пакт о ненападении 1939 года прямой причиной начала Второй мировой войны и утверждает, что виновных в преступлениях сталинизма не судили, в отличие от нацистских преступников.
ИноСМИ 06:36
Футбол

Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»

По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Soccer.ru 14:46
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

REGNUM 15:59
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас ждут третьего ребенка

Спорт-Экспресс вчера в 18:45
Происшествия

В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек

В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
RT на русском 14:57
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
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