Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.

с чего всё началось

Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов. Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

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