Происшествия
Российская газетаДвое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Для наблюдения за состоянием заболевших в правительстве региона создана специальная комиссия, ее возглавил профильный зампред Владимир Попов. Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
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с чего всё началось
Пресс-центр правительства Воронежской области официально подтвердил данную информацию. Как говорится в сообщении пресс-центра, 28 января в Воронеже были госпитализированы два пациента с ОРВИ - недавно вернувшиеся из КНР 55-летняя женщина и 35-летний мужчина.Интерфакс08:24
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Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
Ургант извинился перед православными за шутку о Христе
Ведущий Первого канала Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» извинился перед православными активистами за шутку о Христе.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Центробанк по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО, сообщает «Российская газета».
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Космос
SpaceX снова отложила запуск спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя спутников интернет-связи Starlink.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде
Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Здоровье
Онищенко: существует примерно 30 лекарств от коронавируса
В мире существует порядка тридцати препаратов, которые используют для лечения нового коронавируса из Китая.
Игры
Blizzard опубликовала системные требования Warcraft III: Reforged
На сайте Battle.net появились минимальные и рекомендуемые системные требования Warcraft III: Reforged.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Шоу-бизнес
Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Экономика
Объем ввода жилья в 2019 году увеличился на 6%
Как в свою очередь прокомментировали в пресс-службе Минстроя России, в 2019 году существенный рост наблюдается в вводе индивидуального жилья - 36,8 млн кв. м. В сравнении с 2018 годом прирост составил 13,5%.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Общество
Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире
Культура
Выставка Сальвадора Дали открылась в «Манеже»
Организаторами выставки при поддержке правительства Москвы выступили фонд «Связь времен» и Музей Фаберже.