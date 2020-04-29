Происшествия

ИзвестияИзвестияДвое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Выборгского района. Тела обнаружили спасатели при разборе завалов.
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с чего всё началось

В Ленобласти при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и шесть детей

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района.
ТАССвчера в 23:53

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В Ленобласти двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в жилом доме

РИА Новости00:40

Не менее шести человек погибли при пожаре в Выборге

Интерфакс00:13

При пожаре в доме в Выборге погибли шестеро детей и двое взрослых

Life.ruвчера в 23:34

На пожаре в Выборгском районе погибли три человека - видео

Ivbg.ruвчера в 23:58

Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области

RT на русскомвчера в 23:56

В Ленобласти при пожаре в жилом доме погибли двое взрослых и шесть детей

ТАССвчера в 23:53

В поселке Выборгский при пожаре погибли шестеро детей и двое взрослых

Online47.ru00:10
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Политика

Дмитрий Азаров: «Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова»

Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетом разъяснить эту информацию.
СОВА вчера в 16:50
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
4,7K
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
2,6K
Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
3,7K
Общество

Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме

РИА Новости вчера в 18:44
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Футбол

Жиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки

Всё зависит от российского правительства. Мы должны были возобновить тренировки 4 мая, но пока это откладывается до 15-го числа.
Metaratings вчера в 08:59
Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Энергетика

Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель

Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
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Шоу-бизнес

Сестра Кардашьян опубликовала фотографию в бикини

Lenta.ru 00:28
Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
2
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
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Общество

Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом

Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
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Политика

Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе

EastRussia вчера в 12:25
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Политика

На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»

Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
59
Происшествия

В Чите осужден последний из «ключевских»

Номер один 00:38
Экономика

С 27 апреля изменились в России правила наличных расчетов

С 27 апреля 2020 года изменились в России правила наличных расчетов.
Ugpressa.ru вчера в 16:57
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Экономика

Алтайские стоматологи, бухгалтеры и общепит кричат о помощи. Они просят Томенко дать им работать

Руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.
Алтапресс 27 апреля в 06:23
Космос

Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

МонаВиста 27 апреля в 13:43
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
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Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
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Шоу-бизнес

Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников

Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру вчера в 17:03
Происшествия

В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом

Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
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Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
1
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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Общество

В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса

Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.
Известия вчера в 21:28
2
Общество

Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки

Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11
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