Происшествия
ИзвестияДвое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Выборгского района. Тела обнаружили спасатели при разборе завалов.
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с чего всё началось
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района.ТАССвчера в 23:53
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Политика
Дмитрий Азаров: «Президентом в обращении к россиянам сказаны очень важные и проникновенные слова»
Комментируя обращения Президента страны, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил необходимость в предстоящие майские праздники строго соблюдать действующий режим самоизоляции и поручил главам муниципалитетом разъяснить эту информацию.
СОВА вчера в 16:50
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости вчера в 13:29
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Газета.Ru вчера в 20:43
Общество
В Приморье вводится масочный режим
С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Происшествия
Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса
В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
Общество
Великий магистр Мальтийского ордена умер в Риме
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол
Жиго рассказал, когда «Спартак» возобновит тренировки
Всё зависит от российского правительства. Мы должны были возобновить тренировки 4 мая, но пока это откладывается до 15-го числа.
Metaratings вчера в 08:59
Политика
Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 26 апреля в 20:33
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
Футбол
Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей
Волга Ньюс вчера в 01:39
Общество
Треть россиян считают чрезмерными ограничения в связи коронавирусом
Серьезно ли россияне относятся к эпидемии Исследовательский центр Romir Gallup International по заказу Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) провел социсследование об отношении россиян к применяемым мерам профилактики коронавируса, действиям властей, а также о том, с какими сложностями и проблемами сталкиваются граждане в связи с эпидемией.
РБК вчера в 17:00
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Политика
На Украине заявили об украинском происхождении российской «Арматы»
Российский перспективный танк Т-14 «Армата» имеет украинское происхождение, пишет Defense Express.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В Чите осужден последний из «ключевских»
Номер один 00:38
Экономика
С 27 апреля изменились в России правила наличных расчетов
С 27 апреля 2020 года изменились в России правила наличных расчетов.
Ugpressa.ru вчера в 16:57
Экономика
Алтайские стоматологи, бухгалтеры и общепит кричат о помощи. Они просят Томенко дать им работать
Руководители шести алтайских бизнес-объединений и уполномоченный по защите прав предпринимателей направили письмо губернатору Виктору Томенко с просьбой расширить перечень отраслей, которые вправе вести деятельность при соблюдении мер безопасности.
Алтапресс 27 апреля в 06:23
Космос
Солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры
МонаВиста 27 апреля в 13:43
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
ТАСС вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Стриптиз Насти Каменских рассмешил поклонников
Артистка подошла к вопросу весьма оригинально. Настя Каменских заставила поклонников сначала рыдать от разочарования, а потом от смеха.
7Дней.ру вчера в 17:03
Происшествия
В больнице Якутска умерли два пациента c коронавирусом
Якутск, 29 апреля 2020, 06:18 — REGNUM В клинической больнице Якутска 29 апреля скончались два пациента с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 23:18
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 27 апреля в 13:32
Общество
В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом
Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
Общество
В Китае рассказали о последствиях пандемии коронавируса
Жители КНР рассказали, какая ситуация сложилась в стране после пандемии.
Известия вчера в 21:28
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 27 апреля в 06:11