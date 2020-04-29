Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в частном доме в городе Выборге в Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Выборгского района.

с чего всё началось

В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) Выборгского района. Тела обнаружили спасатели при разборе завалов.

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

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